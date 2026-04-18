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球迷坐場邊「狂揉女伴雙乳」！抓奶全程被轉播　荒謬行徑遭轟

▲▼球迷坐場邊「狂揉女伴雙乳」畫面曝！全程被轉播　荒謬行徑遭轟。（圖／翻攝自X）

▲遭襲胸的女子雖然尷尬制止男伴，但對方仍不斷騷擾。（圖／翻攝自X）

記者王佩翊／編譯

美國職棒大聯盟（MLB）匹茲堡海盜隊16日在主場迎戰國民隊，比賽進入第10局關鍵時刻，打者曼古姆（Jake Mangum）準備站上打擊區時，轉播鏡頭卻意外捕捉到一段令人尷尬的插曲。背景中一名男性觀眾疑似當眾用力揉捏同行女性伴的胸部，儘管女方尷尬微笑制止，他仍持續揉抓，這段「限制級互動」全程透過電視轉播，引發網路上熱烈討論。

根據《紐約郵報》報導，在曼古姆準備最後一擊的關鍵時刻，鏡頭切到觀眾席。只見一對男女相談甚歡，隨後男子突然伸手抓向女性伴侶的胸部，抓完後，又立刻用力揉捏另一側胸部，女方見狀雖然沒有閃躲，但仍尷尬微笑抓住男方的手試圖制止。

男方非但沒有因此有所收斂，仍持續用力揉捏女子胸部，而全程都被轉播攝影機記錄下來，與前方面部凝重等待打擊的曼古姆形成荒謬對比。影片隨即在社交媒體上傳開後，引發網友譁然。

雖然海盜隊全場敲出15支安打、攻下7分，但因守備失誤，最終仍以７：8輸給國民隊。

 
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