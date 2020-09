川普駁斥《紐時》：已繳出數百萬美元稅金　債務非常少　

▲美國總統川普駁斥《紐時》逃稅說。(圖/路透)

文/中央社華盛頓28日綜合外電報導

美國總統川普今天宣稱,他已付過「好幾百萬美元稅金」,並稱他的資產大於負債;但並未拿出證據,也未承諾在11月3日總統大選之前公布他的個人財務報表。

共和黨籍的川普在推特上連連發文,回應「紐約時報」報導。報導指出,川普在2016年和2017年都僅支付750美元聯邦所得稅;而先前多年報稅時稱,他的事業嚴重虧損。

川普今天推文說:「我付過好幾百萬美元稅金,但就像大家一樣,我可以計入折舊並享有稅額減免。我極少運用財務槓桿,若與資產市值相較,我的債務非常少。」

將在明天晚上與民主黨籍競選對手拜登進行總統選舉首場辯論的川普說,他有「驚人的資產」,並自誇他的財務報表「非常可觀」。

紐約時報報導,川普在事業長期虧損下,有數億美元負債,而他就是利用事業虧損避稅。

The Fake News Media, just like Election time 2016, is bringing up my Taxes & all sorts of other nonsense with illegally obtained information & only bad intent. I paid many millions of dollars in taxes but was entitled, like everyone else, to depreciation & tax credits.....