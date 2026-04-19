　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

川普強硬對伊朗「其實私下超焦慮」！　吼官員數小時、遭排除會議

▲▼美國總統川普（Donald Trump）。（圖／達志影像／美聯社）

▲美媒稱，美國總統川普（Donald Trump）在面對伊朗的強硬態度時，其實私下非常焦慮。（圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／綜合報導

美國與伊朗目前處於14天停火狀態，預計4月22日到期，白宮官員透露談判仍有突破空間。然而根據《華爾街日報》深度報導，儘管川普在公開場合持續維持強硬姿態，私底下卻日益焦躁不安，反覆憂慮衝突是否會進一步失控。這場美伊對峙，讓這位以極限施壓著稱的總統首度嘗到了這套作風在長期戰爭中碰壁的滋味。

事實上，川普長期採取強硬姿態，甚至今年初在逮捕委內瑞拉總統時，手段迅速果斷，隨後信心大增。然而他將同一套作風帶進長期戰爭時，卻在德黑蘭面前處處吃鱉。《華爾街日報》報導稱，川普現在雖表面仍硬派，實際早已焦慮不已。

F-15E遭擊落川普怒吼幕僚

美軍一架F-15E戰機4月3日在伊朗遭到攻擊，機上2名飛官彈射逃生，其中1人一度與部隊失去聯繫。《華爾街日報》引述知情人士說法指出，川普獲報後情緒激動，對幕僚持續咆哮長達數小時，並抱怨歐洲盟友袖手旁觀。

更值得關注的是，1979年伊朗人質危機的畫面不斷在他腦海中浮現，當年美國外交官淪為人質，嚴重打擊了時任總統卡特的聲望，這段歷史讓川普格外如坐針氈。

幕僚一度將川普排除作戰會議

川普當下立即要求軍方展開救援，但數十年來美軍未曾在伊朗境內執行地面行動，救援難度可想而知。據悉，幕僚評估川普的急躁情緒不利於理性決策，甚至在即時作戰會議中將他排除在外，僅在關鍵節點才向他匯報進度。所幸最終援軍及時趕到，2名飛官成功撤離，有驚無險。

爆粗口發最後通牒被指非出自國安計畫

川普公開爆粗口，要求伊朗「立刻打開那條海峽」，貼文中突兀地使用伊斯蘭祝禱語，甚至放話要毀滅伊朗文明。然而川普政府官員向《華爾街日報》透露，這些強硬聲明大多並非源自完整的國家安全規劃，而是川普臨場即興決定的結果。

幕僚曾多次勸說他節制這類非正式發言，避免外界認定其立場前後矛盾，他雖一度點頭答應，卻很快又故態復萌，繼續接受即興媒體訪問，聲稱伊朗「幾乎已無目標可打」，還宣稱自己有能力攻擊「每一座發電廠」。

低估荷莫茲海峽封鎖能力讓顧問都傻眼

《華爾街日報》指出，川普原本預估伊朗會在強大壓力下屈服，甚至低估了對方封鎖荷莫茲海峽的實際能力。然而戰事爆發後，全球約20%的石油運輸命脈迅速遭到阻斷，就連部分資深顧問都感到震驚。川普事後向身邊人坦言難以置信，直呼「光靠一個操縱無人機的人，就把整條海峽給封了」。

海湖莊園撐傘被指防無人機監視

知情官員透露，近幾周白宮維安層級明顯強化。在佛羅里達州海湖莊園的一場活動中，所有戶外陽傘罕見地全數撐開，據悉此舉是為了降低無人機從空中監視的效果，可見川普周遭的安全部署已因這場衝突產生實質變化。

前白宮官員直批川普缺乏規畫

美國企業研究所外交與國防政策研究主任、前白宮官員謝克（Kori Schake）對此直言，「我們正在目睹美軍取得令人驚嘆的戰果，卻始終無法將其轉化為真正的勝利，這完全要歸咎於總統本人，以及他在履行職責時對細節關注與事前規畫的嚴重不足。」

川普相信，讓自己顯得越不穩定、越具威脅性，就越能把伊朗逼回談判桌，但目前局勢的走向，顯然並未按照他的劇本發展。

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/17 全台詐欺最新數據

更多新聞
512 1 5535 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
新加坡男「走私1公斤大麻」遭處決！　當局證實
啦啦隊女神被造謠「影片外流」　每天以淚洗面：真的快崩潰
川普爆「其實私下超焦慮」！　吼官員數小時、遭排除會議
YT公布「乾哥乾妹姓名照片」點閱破177萬！網嘆：法律保護誰
獨／美女政治記者轉戰SWAG！　淚揭離開內幕
i-dle才唱完大巨蛋！9場巡演突喊卡　粉絲怒：把我們當盤子

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

新加坡46歲男「走私1公斤大麻」判死刑！　當局證實：已處決

2台男在大馬被捕！　涉詐騙最高判10年「恐追加鞭刑」

川普強硬對伊朗「其實私下超焦慮」！　吼官員數小時、遭排除會議

墳墓睡覺挑戰！大馬瘋傳「在墓地睡最久」比賽　冠軍可拿2萬獎金

伊朗前領袖身亡月餘「還沒下葬」　智庫學者揭3原因：不敢冒險

美伊要談了？巴基斯坦維安升級　美軍2運輸機抵達

睪丸撕裂！泰9歲男童遭惡犬「咬穿下體」　鮮血浸濕褲子

美伊3大問題待解　伊朗總統：川普沒正當理由剝奪核權利

Meta傳大裁員！5月先砍近8千人　下半年繼續砍

伊朗救命錢！逾3兆被凍結資產「卡在這些國家」中國最多

柯文哲被噴辣椒水！　2分鐘影片還原逢甲夜市現場

白沙屯媽祖停駕童綜合醫院！　為住院中86歲爐主、醫護與病友賜福

柯文哲逢甲夜市被噴辣椒水！民眾黨提告　控4次攻擊害20人不適

女駕駛開車「整台衝進85度C」！　男客人吃早餐慘被撞死

柯文哲被噴辣椒水影片

62歲趙永馨哽咽：30年後能再見嗎　昔聯手劉雪華整秦漢「吻戲吃蒜頭」

被噴辣椒水！柯文哲隔了1天還在流眼淚　籲社會和諧政黨和解

大甲媽祖「千里眼將軍」掉落！　廖大乙：主事者眼光要放遠

現場慘況曝光！71歲嬤「停車卻衝進85度C」　客人店內用餐被撞死

奪命瞬間曝光！71歲嬤轉進85度C停車場突加速　整台衝進店釀1死

新加坡46歲男「走私1公斤大麻」判死刑！　當局證實：已處決

2台男在大馬被捕！　涉詐騙最高判10年「恐追加鞭刑」

川普強硬對伊朗「其實私下超焦慮」！　吼官員數小時、遭排除會議

墳墓睡覺挑戰！大馬瘋傳「在墓地睡最久」比賽　冠軍可拿2萬獎金

伊朗前領袖身亡月餘「還沒下葬」　智庫學者揭3原因：不敢冒險

美伊要談了？巴基斯坦維安升級　美軍2運輸機抵達

睪丸撕裂！泰9歲男童遭惡犬「咬穿下體」　鮮血浸濕褲子

美伊3大問題待解　伊朗總統：川普沒正當理由剝奪核權利

Meta傳大裁員！5月先砍近8千人　下半年繼續砍

伊朗救命錢！逾3兆被凍結資產「卡在這些國家」中國最多

2026清爽防曬推薦！潤色＆透明款一次看　不黏又提亮油肌也能安心擦

明回暖最高飆36度　周四起鋒面雨連下3天「雨擴全台」

南亞科第1季狂賺8元是最後煙火？分析師曝「1原因」陷200元保衛戰

專訪／BL港星爸媽接連過世「跟親姊相依為命10年」來台發展陷低潮

商總傳串連7大公會挺惠台　陸委會喊話：和政府站在一起

新加坡46歲男「走私1公斤大麻」判死刑！　當局證實：已處決

主題路線串聯獅頭山與八卦山　參山騎旅4/20開放全民報名輕鬆騎

快訊／台藝大小巨蛋歷史首勝　飛尼克斯30分10籃板領軍奪UBA季軍

傳產大老超養生！脖子「腫腫的」就醫照出12公分巨瘤藏肌肉層　

快訊／基隆八斗子漁港傳憾事　男下水撈海螺溺水亡

【借電不成就縱火？】寶雅員工拒借充電器！ 23歲男店門口點火燒金紙

國際熱門新聞

3遊客遲到15分鐘　濟州郵輪直接開走

球迷坐場邊「狂揉女伴雙乳」！抓奶全程被轉播

機票超賣「誰先被趕下飛機」？這4類旅客最快遭淘汰

即／京都童繼父認：先到學校再到其他地方殺害

巴基斯坦331童染HIV　醫院針筒重複使用

荷莫茲海峽又關！　川普緊急召開白宮戰情室會議

傳毀容斷腿　伊朗領袖再嗆聲

伊朗宣布關閉荷莫茲海峽：美解封港口才開放　將攻擊違規船隻

正妹潑水節「遭下迷姦藥」昏迷！兇手疑水槍

美國盟友警訊　路透點名台日韓

伊朗再關海峽　川普稱他們無法勒索我們

伊朗救命錢　逾3兆「卡在這些國家」

印度籍油輪荷莫茲海峽遇襲！印方大使交涉

伊朗之後下一目標！　川普曝「可能」對古巴展開軍事行動

更多熱門

相關新聞

哈米尼「還沒下葬」3原因曝光

哈米尼「還沒下葬」3原因曝光

86歲的伊朗前任最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）在美以空襲第一天身亡，迄今已逾50天卻遲遲沒有舉行國葬，打破該國傳統慣例，一名智庫專家對此提出3種可能原因。

伊朗總統：川普沒正當理由剝奪核權利

伊朗總統：川普沒正當理由剝奪核權利

伊朗救命錢　逾3兆「卡在這些國家」

伊朗救命錢　逾3兆「卡在這些國家」

音檔曝！油輪遭伊朗開火　船員急溝通

音檔曝！油輪遭伊朗開火　船員急溝通

美國盟友警訊　路透點名台日韓

美國盟友警訊　路透點名台日韓

關鍵字：

川普伊朗美伊停火F-15擊落荷莫茲海峽北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

iPhone 18 Pro「深櫻桃紅」曝光！　4款新色一次看

大甲盃開打！2警倒地受傷流血

大甲媽彰化大亂鬥 　3警遭毆受傷

睽違10年恐再現「超級聖嬰」　氣象專家：歷史3次皆釀災

3遊客遲到15分鐘　濟州郵輪直接開走

球迷坐場邊「狂揉女伴雙乳」！抓奶全程被轉播

機票超賣「誰先被趕下飛機」？這4類旅客最快遭淘汰

即／京都童繼父認：先到學校再到其他地方殺害

福原愛生了！　「產後首露面」近照曝光

全台下3天！　鋒面周四到

激戰同學父喊「爽」！小三要賠36萬

快訊／新北鐵道馬意外！跑者口吐鮮血倒地命危

女網紅泡湯辣翻！粉絲嗨：好大的野溪溫泉

下面狂感染「70%愛愛中鏢」！醫曝男伴6大惡習

狄鶯直播喝茫露腳底板！首度回擊「孫安佐喝母奶」

更多

最夯影音

更多
柯文哲被噴辣椒水！　2分鐘影片還原逢甲夜市現場

柯文哲被噴辣椒水！　2分鐘影片還原逢甲夜市現場
白沙屯媽祖停駕童綜合醫院！　為住院中86歲爐主、醫護與病友賜福

白沙屯媽祖停駕童綜合醫院！　為住院中86歲爐主、醫護與病友賜福

柯文哲逢甲夜市被噴辣椒水！民眾黨提告　控4次攻擊害20人不適

柯文哲逢甲夜市被噴辣椒水！民眾黨提告　控4次攻擊害20人不適

女駕駛開車「整台衝進85度C」！　男客人吃早餐慘被撞死

女駕駛開車「整台衝進85度C」！　男客人吃早餐慘被撞死

柯文哲被噴辣椒水影片

柯文哲被噴辣椒水影片

熱門快報

天天看新聞送你去看演唱會

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

泰國行必買零食開箱

泰國行必買零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要來開箱各式「泰國行必買伴手禮」，泰好吃啦~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面