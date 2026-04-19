川普強硬對伊朗「其實私下超焦慮」！　吼官員數小時、遭排除會議

▲美媒稱，美國總統川普（Donald Trump）在面對伊朗的強硬態度時，其實私下非常焦慮。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／綜合報導

美國與伊朗目前處於14天停火狀態，預計4月22日到期，白宮官員透露談判仍有突破空間。然而根據《華爾街日報》深度報導，儘管川普在公開場合持續維持強硬姿態，私底下卻日益焦躁不安，反覆憂慮衝突是否會進一步失控。這場美伊對峙，讓這位以極限施壓著稱的總統首度嘗到了這套作風在長期戰爭中碰壁的滋味。

事實上，川普長期採取強硬姿態，甚至今年初在逮捕委內瑞拉總統時，手段迅速果斷，隨後信心大增。然而他將同一套作風帶進長期戰爭時，卻在德黑蘭面前處處吃鱉。《華爾街日報》報導稱，川普現在雖表面仍硬派，實際早已焦慮不已。

F-15E遭擊落川普怒吼幕僚

美軍一架F-15E戰機4月3日在伊朗遭到攻擊，機上2名飛官彈射逃生，其中1人一度與部隊失去聯繫。《華爾街日報》引述知情人士說法指出，川普獲報後情緒激動，對幕僚持續咆哮長達數小時，並抱怨歐洲盟友袖手旁觀。

更值得關注的是，1979年伊朗人質危機的畫面不斷在他腦海中浮現，當年美國外交官淪為人質，嚴重打擊了時任總統卡特的聲望，這段歷史讓川普格外如坐針氈。

幕僚一度將川普排除作戰會議

川普當下立即要求軍方展開救援，但數十年來美軍未曾在伊朗境內執行地面行動，救援難度可想而知。據悉，幕僚評估川普的急躁情緒不利於理性決策，甚至在即時作戰會議中將他排除在外，僅在關鍵節點才向他匯報進度。所幸最終援軍及時趕到，2名飛官成功撤離，有驚無險。

爆粗口發最後通牒被指非出自國安計畫

川普公開爆粗口，要求伊朗「立刻打開那條海峽」，貼文中突兀地使用伊斯蘭祝禱語，甚至放話要毀滅伊朗文明。然而川普政府官員向《華爾街日報》透露，這些強硬聲明大多並非源自完整的國家安全規劃，而是川普臨場即興決定的結果。

幕僚曾多次勸說他節制這類非正式發言，避免外界認定其立場前後矛盾，他雖一度點頭答應，卻很快又故態復萌，繼續接受即興媒體訪問，聲稱伊朗「幾乎已無目標可打」，還宣稱自己有能力攻擊「每一座發電廠」。

低估荷莫茲海峽封鎖能力讓顧問都傻眼

《華爾街日報》指出，川普原本預估伊朗會在強大壓力下屈服，甚至低估了對方封鎖荷莫茲海峽的實際能力。然而戰事爆發後，全球約20%的石油運輸命脈迅速遭到阻斷，就連部分資深顧問都感到震驚。川普事後向身邊人坦言難以置信，直呼「光靠一個操縱無人機的人，就把整條海峽給封了」。

海湖莊園撐傘被指防無人機監視

知情官員透露，近幾周白宮維安層級明顯強化。在佛羅里達州海湖莊園的一場活動中，所有戶外陽傘罕見地全數撐開，據悉此舉是為了降低無人機從空中監視的效果，可見川普周遭的安全部署已因這場衝突產生實質變化。

前白宮官員直批川普缺乏規畫

美國企業研究所外交與國防政策研究主任、前白宮官員謝克（Kori Schake）對此直言，「我們正在目睹美軍取得令人驚嘆的戰果，卻始終無法將其轉化為真正的勝利，這完全要歸咎於總統本人，以及他在履行職責時對細節關注與事前規畫的嚴重不足。」

川普相信，讓自己顯得越不穩定、越具威脅性，就越能把伊朗逼回談判桌，但目前局勢的走向，顯然並未按照他的劇本發展。