1兆台幣對抗新冠病毒！　譚德塞向國際伸手募款：是便宜的交易

▲世衛（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）。（圖／路透）



記者崔子柔／綜合報導

新冠肺炎延燒至今已有3200多萬人染疫、98萬逾人死亡，世衛組織25日表示，在疫苗誕生普及前，死亡人數可能翻倍。譚德塞也向國際要求350億美元的資金，「為了阻止疫情擴散全球，這是一筆便宜的交易」。

根據美國之音報導，世衛突發衛生事件執行主任萊恩（Mike Ryan）表示，新冠疫情在9個月內的時間

讓全球超過98萬人死亡，考慮到疫苗在準備和普及過程中將涵蓋的所有因素，要讓死亡人數翻倍到200萬不是不可能。

世衛秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）提到為了開發治療方法、疫苗，並在全球提供的ACT計畫，目標是在明年底前向全球分發20億劑可行疫苗。

譚德塞說，ACT還需要350億美金（約1.02兆台幣）。其中150億美元會用於即時的救助，並強調這不是要國際捐獻，是在投資未來，「儘管金額龐大，但為了阻止疫情流行，支持經濟復甦，這是一筆便宜的交易」，「350億美元遠小於G20（二十國集團）用來刺激經濟的金額。」

世衛流行病專家范科霍夫（Maria van Kerkhove）指出，許多歐洲國家確診案件攀升，是因為檢測病毒的技術更加純熟，但現今即將碰上流感季，擔心住院率會增加，「這些趨勢正往錯誤的方向發展」。范科霍夫另外指出，大多數國家在減少傳播及挽救生命方面，已經比前幾個月的狀況好很多。