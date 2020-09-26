砂石車大神「20秒不停」對準簍空2軌過溪！網空拍腿軟：集集奈何橋

▲砂石車過溪走鋼便橋，網友看腿軟。（圖／翻攝「職業聯結車職業大貨車職業大客車拉拉隊運輸業照片影片資訊分享團」臉書）



網搜小組／許力方報導

南投縣府在台16線一帶河床邊施作「砂石車專用鋼便橋」，近來有不少民眾導航被誤引至便橋，一看4軌簍空的設計，往下看就是潺潺濁水溪，驚嘆「比雲霄飛車還刺激」！網友還空拍砂石車通過的畫面，只見每一軌都只比輪胎寬一點點，過橋就像是膽量大考驗！

有網友空拍兩輛砂石車通過時的畫面，只見駕駛駕輕就熟，在過橋前完全沒有停頓，對準了2條狹窄軌道，直直往前開，花了20秒通過，場面相當驚險，不少人看得皮皮剉，直呼這條橋簡直是「集集奈何橋」，甚至開玩笑說「騎機車更刺激！」

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▼鋼便橋4條軌道，只比輪胎寬一點。



這條鋼便橋共4條軌道，僅供雙向2輛車通行，一條軌道寬度大約只比一顆輪胎寬一點，中間全是簍空設計，底下就是湍急的濁水溪，對一般駕駛來說猶如「膽量大考驗」，但在大車司機眼裡「只是小意思」，每天都要開好幾趟，路面乾他們就會可以多跑幾趟。

事實上，名間至集集台16線一帶因長期受砂石車引起的空氣及噪音汙染困擾，但濁水溪需持續疏濬，南投縣府2017年於台16線4.5k處施設跨河鋼便橋，引導砂石車走便橋過溪後，直接通往竹山產業運輸大道後上國道，毋須再進入濁水村。鋼便橋長120公尺、寬3.5公尺，設計有樁帽基礎11座、直徑0.8公尺的基樁22支，2016年8月發包施工，2017年4月下旬完工。

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▼砂石車走專用便橋通過。（圖／資料照）

