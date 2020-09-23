小姐弟百元度日！共餐6年吃到飽...店家暖舉　她長大尋人報恩

▲網友「戀恩」感念小時候與弟弟到「南投聞吔香火鍋牛排館」共點一份鐵板麵，老闆娘都會多送麵包與冰棒讓他們能飽餐。（圖／截取自Googlemaps）

記者白珈陽／南投報導

網友「戀恩」洪小姐23日於臉書社團「南投人聊天室」PO文，表示她國小三年級時父親過世，母親須獨自扶養3名小孩，經濟相當吃緊，洪小姐與弟弟當時一天餐費只有100元，他們會到一家「南投聞吔香火鍋牛排館」共點一份鐵板麵，再喝濃湯飲料喝到飽。她後來發現，老闆娘似乎注意到他們，除了鐵板麵外還會多加2個麵包、2根冰棒，讓2個小孩能真正吃飽喝足，因此現年22歲的洪小姐，透過網路希望聯繫老闆娘，回報恩情。

暖心的故事，獲得廣大網友回應，23日也連絡到老闆娘兒子，蔚為佳話。洪小姐PO文指出，「我爸爸在我國小3年級時就去世了，當時我弟弟才剛幼稚園大班，我的媽媽要扶養3個小孩，當時我跟弟弟100元要吃三餐，以物價來說真的挺難的，所以我跟弟弟都走路來這家，我們倆個會一起點1份鐵板麵，主要是想去那喝那邊的濃湯跟飲料喝到飽…」

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洪小姐說，「老闆娘之後好像注意到了我們這兩個小孩，之後我們去的時候我們點1份鐵板麵，可是她會多給我們1個麵包跟1支冰棒」，她坦言，當時她與弟弟都沒放在心上，但長大後與弟弟聊天時發現「對欸，老闆娘每天都會多給我們冰棒跟麵包，明明我們只點了1份鐵板麵卻有2個麵包跟2支冰棒」，於是上網透過網友協尋當時的老闆娘，想要報恩。

▲網友「戀恩」上網請網友協尋老闆娘。（圖／截取自臉書社團「南投人聊天室」）

她表示，童年受老闆娘不少照顧，讓當時的她跟弟弟每天都能溫飽一餐，至少吃了5、6年，因此她希望聯繫上老闆娘之後，想給老闆娘20份牛排套餐的錢，讓到店用餐的前20位客人能夠品嚐店家的美食，她也說，「雖然不多，但是想報答一下」。

溫馨的故事，引起南投鄉親熱烈討論，許多曾到該店用餐的民眾紛紛表示「這家很好吃，老闆娘人很好」「老闆娘他們一家是好人」、「一個禮拜會光顧個一次，實惠好吃！」，更有網友直呼「下班後直接衝一波！」

此文貼出約1小時後，就有網友找出老闆娘的兒子徐名彥，徐名彥也現身留言處表示，已經與母親知會，「做十幾年了

她很開心看到很多小朋友都變成帥哥或美女，媽媽有幫助到別人，我也很開心，也恭喜妳有了穩定的工作跟收入，回饋真的沒關係，心意我媽媽收到了，改天回來讓她看看長大後的你們，她就心滿意足了」，找到老闆娘後，洪小姐也感謝網友說「已聯繫上老闆及她兒子，感謝各位南投人，遲了十幾年的道謝」

▲南投聞吔香火鍋牛排館。（圖／截取自Googlemaps）

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