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不只鐵板麵…還有10元肉燥飯「喝到飽」！牛排館超暖闆娘：能幫就幫

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▲▼南投暖心牛排館。（圖／記者白珈陽攝）

▲牛排館內至今仍販售著銅板價的肉燥飯，且點一碗15元一樣可以濃湯、飲料喝到飽。（圖／記者白珈陽攝）

記者白珈陽、徐愷昕／南投報導

南投一名女網友在臉書社團發文稱，自己小時候生活困頓時曾受到一家牛排館照顧，讓她與弟弟可以僅花40元就溫飽。事情曝光後，許多人都覺得牛排館老娘超有愛，而另據了解，當年除了40元的鐵板麵，店家還有賣10元（目前調漲為15元）的肉燥飯，且同樣可以濃湯、飲料喝到飽，可說是幫助了不少生活拮据的人。對此，老闆娘低調回應，「來到店裡大家就是朋友，就是有緣，因此若碰上需要幫忙的，她就會盡一份心力，能幫就幫」。

▲▼南投暖心牛排館。（圖／記者白珈陽攝）

▲牛排館多年下來只調過幾次價格，老闆娘表示，若碰上需要幫忙的，她就會盡一份心力，能幫就幫。（圖／記者白珈陽攝）

洪小姐於臉書社團《南投人聊天室》PO文指出，小時候因爸爸早逝，媽媽一人要扶養3個小孩，她跟弟弟兩人一天只有100元的伙食費，她都會帶弟弟走到這家牛排館，一起點一份40元鐵板麵，「主要是想去那喝那邊的濃湯跟飲料喝到飽」，但老闆娘注意到了，都會多給麵包跟冰棒。

洪小姐說，後來長大想回饋20份排餐的錢，於是發文尋找。老闆娘知情姊弟倆善心後覺得很窩心，但仍婉拒，她覺得這樣反會讓受助的人覺得不自在。對此，老闆娘也提及，過去店內肉燥飯還是10元時，就有學生會到他們店裡問：「阿姨，我只點肉燥飯可以喝濃湯、飲料嗎？」她也都同意。

▲▼南投暖心牛排館。（圖／記者白珈陽攝）

▲老闆娘得知姊弟倆想回饋後婉拒，表示「這樣反會讓受助的人覺得不自在」。（圖／記者白珈陽攝）

說到一碗僅賣15元的肉燥飯，老闆娘稱其實原本沒有打算要漲價（2、3年前仍維持1碗10元），但也許是好康道相報，當時有越來越多人專門到店內吃肉燥飯，大部分都是學生，其中有客人擔心他們會有虧損，才建議他們稍為調漲價格，比較不會虧那麼多。

老闆娘說，由於他們店址位處學區，附近有4、5所國高中，也有多所國小，至今仍偶爾會有學生到店內點肉燥飯，她同樣也會讓他們喝濃湯、飲料，最初不願透露太多，也是擔心他們看到新聞後會有壓力、不自在；至於為何都不會想跟客人計較，她坦言，「來到店裡大家就是朋友，就是有緣，若碰上需要幫忙的，就會盡一份心力，能幫就幫」。

最後，老闆娘謙虛表示，「隨著物價上漲，他們菜單也調整過幾次價格，跟當地餐飲業相比並沒有特別便宜，在漲價前，他們會先於數個月前貼公告，告知鄉親」。

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牛排館南投老闆娘暖心肉臊飯

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