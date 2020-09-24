暖心牛排館給6年溫飽…姊弟倆超爭氣！她「放棄讀書」催淚原因曝

▲南投暖心牛排館。（圖／記者白珈陽攝）

記者李忠憲、陳韻如／南投報導

南投洪姓女子23日在臉書上PO文，表示她與弟弟小時候經常受到「南投聞吔香火鍋牛排館」的老闆娘照顧，讓一天餐費只有100元的2人能夠吃飽喝足，而如今長大了，2人也希望透過自己的力量，回報老闆娘恩情。此外，洪女接受媒體訪問時，也透露儘管目前生活並非充裕，自己高中畢業後也沒再繼續就讀，為的就是讓弟弟能夠讀大學，找到好工作，未來在用自身力量回報社會。

洪女23日在臉書PO文表示，「我爸爸在我國小3年級時就去世了，當時我弟弟才剛幼稚園大班，我的媽媽要扶養3個小孩，當時我跟弟弟100元要吃三餐，以物價來說真的挺難的，所以我跟弟弟都走路來這家，我們倆個會一起點1份鐵板麵，主要是想去那喝那邊的濃湯跟飲料喝到飽…」。

▲姐弟倆當時點了一份鐵板麵共食，老闆娘卻多給了2個麵包、2支冰棒，讓姐弟倆可以真的吃飽，。（圖／記者白珈陽攝）

洪女提到，「老闆娘之後好像注意到了我們這兩個小孩，之後我們去的時候我們點1份鐵板麵，可是她會多給我們1個麵包跟1支冰棒」，她坦言，當時她與弟弟都沒放在心上，但長大後與弟弟聊天時發現「對欸，老闆娘每天都會多給我們冰棒跟麵包，明明我們只點了1份鐵板麵卻有2個麵包跟2支冰棒」，於是上網透過網友協尋當時的老闆娘，想要報恩。

洪女事後接受媒體訪問時透露，小時候因為弟弟食量大，但因為沒有錢，常常吃不飽，在半夜時，弟弟常常餓到爬起床翻媽媽抽屜，希望能在抽屜中找到散落在裡面的1元硬幣，並且湊到15元後，買泡麵果腹，而因為這樣，自己才想說能到牛排館用餐，2人共吃一份40元的鐵板麵，又能喝濃湯喝到飽，「這樣弟弟就不會再餓了」，也因為這樣，才會有這篇文章的出現。

洪女提到，自己16歲就出社會，高中畢業後就沒有繼續讀書，目前則是在畜牧業工作，每天凌晨4點就要起床準備上班，一路忙到晚上8點才下班，而弟弟則是半工半讀，平時也相當努力，目前在朝陽科大就讀夜校，每天下了班，再騎2、30分鐘到學校上課。

洪女表示，她因為希望弟弟能夠讀完大學，也希望減輕弟弟負擔，決定負責弟弟一半的學費，只希望弟弟畢業後能夠找到一個好一點的工作，「不要跟我一樣，在牧場上班，那太累了」。

洪女說，2人目前生活比較穩定，前兩天在聊天時談及牛排館，才驚覺老闆娘的善舉，於是決定PO文找老闆娘，希望透過自己的能力回報，「能力雖然不充足，但還是想報答一下」。

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