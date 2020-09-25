女兒被性侵老婆遭勒斃…渣男「一招」躲死刑　他老淚縱橫：還我妻女

記者陳以昇、陳雕文／新北報導

新北市三重一名男子花光女友的大學學費，當兵時被甩、女方家人持續討錢讓他懷恨在心，竟不顧仍在服役的身分，趁休假潛入女方家，先把前女友母親勒斃、接著性侵前女友後再將其勒斃！後來男子死刑定讞，竟透過聲請釋憲，拖延槍決時間…痛失伴侶跟掌上明珠的爸爸老淚縱橫說，「可惡的畜牲！還我妻女！」

▲黃麟凱遭兵變又被女方家人討錢，憤而殺害她及其母親。（圖／ETtoday資料照）

當時20歲的黃麟凱與19歲王姓女子是高中班對，他花光女友打工存下來的20萬元大學學費，雙方發生口角。黃當兵後被甩，還被女方家人討錢，因此懷恨在心，2013年10月不顧自己仍在服役的身分，拿著偷打的鑰匙潛入王家，先以童軍繩勒斃正在午睡的王母，再逼迫王女發生性關係，洩慾後以同樣手法狠心殺害，並偷走家中1萬元現金。

高等法院審理時認為黃麟凱「惡性至極、罪責至重」，2017年7月判處死刑定讞。然而他至今都還未伏法，王女的父親曾出面在鏡頭前下跪，希望凶手能早日被槍決，「他活著的每一天對家屬而言都是折磨。」

▲黃麟凱至今未執行槍決，他在監所有吃有喝、作息穩定，長肉發胖的樣子讓被害人家屬無比憤怒。（東森新聞提供）

後來黃麟凱竟以「最高法院在更審後法官沒有迴避，顯然違反憲法保障人民訴訟基本權、公平法院原則」聲請釋憲。如果聲請釋憲案件尚未被受理或做成解釋，就無法執行槍決。

每一天都活在悲憤之中的王爸爸，得知凶手的槍決日遙遙無期，受訪時痛苦表示，「用童軍繩勒斃我的妻子，又姦殺我女兒，兩條人命，這早就應該要槍決了。懇請大法官給國家、社會、受害家屬一個交代…」

王爸爸說，「事實擺在眼前，殺了人還敢做不敢當？從事情發生當天警察就馬上在頂樓抓到人，處理完後事，法官開庭，我們家屬每一庭都到場，審理時家屬在後面聽，忍痛複習家人被殺害的過程...那有多麼痛....有那麼多證據，有那麼多照片，還不夠嗎？」

▲王爸爸（中）一夕間喪妻失女，曾在鏡頭前下跪，盼法官還他們公道，但王家人心中的正義至今尚未實現。（東森新聞提供）

王爸爸還提到，「殺了人想逃死想了各種方法，審理當時連老師、同學都被找來，還有申請精神鑑定，結果出來不符你們意又說醫生沒資格想再重新鑑定，浪費社會資源，甚至你們還請了兩個律師，真搞不懂一個廢物有什麼好保護的，有什麼資格活著？」

王爸爸補充說，「一下子失去兩個親人我們很痛，那種痛是永遠忘不了，只能放在內心深處，且她們做錯了什麼？我們無時無刻在想她們，很想跟她們分享女兒結婚了、妳當阿嬤了，很想跟她們一起分享天倫之樂，如果她們還在這個家一定更美好更完整。希望法官能站在被害者家屬的角度下去思考，社會案件夠多了，不要再鼓勵這種歪風了。」