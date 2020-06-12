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法律無情！怕女兒癲癇傷己傷人…捆綁她後病發送命　檢察官起訴基隆悲情媽

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▲▼人口販運,人口買賣,囚禁,綁架。（圖／取自Pixabay）

▲ 2020年2月間，母親因擔心女兒癲癇病發時自我傷害，以童軍繩包覆毛巾，綁住女兒的身體及四肢，沒想到女兒發病，因此導致女兒呼吸衰竭致死。（圖／示意圖與本案無關／取自Pixabay）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市安樂區51歲的一名李姓婦人，長年照顧患有癲癇、自閉、智能等多重障礙的27歲女兒，2020年2月間，因擔心女兒癲癇病發時自我傷害，以童軍繩包覆毛巾，綁住女兒的身體及四肢，沒想到女兒發病，因此導致女兒呼吸衰竭致死。基隆地檢署偵結，依過失致死罪嫌起訴母親。

27歲死亡的女兒，自幼患有癲癇、自閉、智能等多重障礙疾病，皆由51歲李姓婦人不離不棄長期照料；為了怕女兒癲癇發作時，身體無法控制，撞傷自己，李婦便買了5條童軍繩，晚上睡覺前約11時左右，便以1條童軍繩綁毛巾套在女兒的脖子上，再以2條童軍繩將女兒的雙手交叉綁住，另2條則交叉綁住女兒雙腳，不至於發病時撞擊身體。

隔日下午11時許李婦外出工作返家，赫見愛女竟已無呼吸心跳，經檢察官相驗發現李婦女兒的頭、頸、胸腹部、四肢等處有多處外傷，顯有隱情，交法醫解剖調查。

檢方認定，李婦只是為了怕女兒癲癇發作時，傷害到自己，頸部還有用毛巾包住童軍繩，無殺害女兒意圖，而且為了讓女兒好睡覺，當天還有以針筒餵女兒喝威士忌助眠。依涉犯過失致死罪嫌起訴她。

法醫解剖證實，李婦的女兒有後腹腔出血、創傷性軸突損傷，顱腦損傷等傷，致呼吸衰竭而死。檢察官也請法官審酌李婦長期照料患有癲癇的女兒，身心俱疲，一時失慮考慮不周全，請法官酌情從輕量刑。

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