16歲班花在教室遭男同學姦殺！兇手爆是富二代　判免死萬人怒轟

▲16歲女生在教室被同學姦殺。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

北京2016年5月19日曾發生了一起聞名全國的恐怖姦殺案！一名16歲班花當晚在學校突然失蹤，次日凌晨屍體在該校教學樓601教室被發現。隨後，女孩的一名同班男同學投案自首。據他供述，19日21點左右，在教室強行和女孩發生關係後，因為恐懼對方會告知家長老師，扼其脖頸致其窒息死亡。

據《紅星新聞》報導，慘案事發地是北京昌平新東方外國語學校。2016年5月19日晚，在學校讀高一的16歲女孩王夢娜（化名），突然失聯。次日上午，其同班同學，17歲的王姓男生主動自首承認殺人。

死者母親李潔此前接受媒體採訪時表示，女兒乖巧懂事，成績優異，因想要考託福出國，離開山東老家前往北京求學，每個月回家一兩趟，平時會經常向自己匯報學習生活情況。

案發前，女孩還曾向母親抱怨，王男總是找自己麻煩，但母女倆都沒有放在心上。慘案發生後，有網友肉搜出，王男家中有錢有勢，母親是北京一間商貿公司總裁，曾在新東方開學典禮代表高一學生上台發言。

事發當晚，李潔曾和女兒用微信聊天，可是沒有收到女兒的回覆，以為女兒去洗漱了便沒有在意。隨即，她告訴女兒已經轉帳，但依然沒有回音。第二天凌晨，李潔接到學校電話，被告知「女兒和同學王男出去至今未歸」。當天中午，她趕到學校時，被告知女兒已經被害。

2017年6月，北京市第一中級人民法院一審公開宣判，王男構成故意殺人罪、強姦罪，數罪並罰判處無期徒刑，剝奪政治權利終身，他不服判決提起上訴。2018年12月27日，北京市高級人民法院二審駁回上訴，維持原判。當時，因為兇手逃死，輿論一面倒怒轟，網友冷笑「有錢真是好啊」！

▲兇手和母親合影。（圖／翻攝自微博）

此前審判時，母親李潔不想與被告達成賠償協定，她表示，不想拿女兒的生命以金錢來作衡量，只想讓被告人獲得應有處罰。當時，她當庭明確表示，在刑事審判結束後，會單獨提起民事訴訟，得到法庭准許。

「事件發生後，對於被害人母親來說，第一個願望是要知道真相，第二是要討回真相，」李潔的代理律師關長軍曾表示，在此前的在刑事訴訟中，如果附帶賠償，則會對量刑產生一定的影響。

2019年10月，李潔向法院遞交《民事起訴書》，請求法院判王男以及他母親承擔死亡賠償金、精神損害賠償金、喪葬費等共計超過175萬元人民幣（下同）。

隨後，法院進行了民事訴訟部分的第一次開庭，因為被告方律師提出追加第三被告，所以案子只是進行了程序上的審理，尚未進行實際審理。該案民事訴訟第二次開庭原本確定在6月18日開庭，後來因為疫情原因取消。

9月24日，母親李潔表示，該案的民事訴訟第二次開庭將於9月27日下午2點在北京昌平區人民法院南口法庭開庭。

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