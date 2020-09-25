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冬山車站10m高月球裝置藝術超吸睛　拍照打卡得1顆多汁冬山柚

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▲▼宜蘭冬山車站10公尺高月球等裝置藝術，25日亮相超吸睛。（圖／擷自《冬山鄉長林峻輔臉書》，下同）

▲宜蘭冬山車站10公尺高月球裝置藝術，25日亮相超吸睛。（圖／擷自《冬山鄉長林峻輔臉書》，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

冬山鄉公所配合冬山車站前廣場完工，辦理月亮什麼「冬」、「冬」中秋節活動，自9/25至10/31在冬山火車站前廣場設置10米高月球及可愛的月兔等裝置藝術，搭配超高人氣的石頭溜滑梯，吸引遊客造訪冬山，鄉長林峻為營造出濃厚的過節氣氛，更要送遊客1,000顆中秋節最佳應景水果──冬山柚。

▲▼宜蘭冬山車站10公尺高月球等裝置藝術，25日亮相超吸睛。（圖／擷自《冬山鄉長林峻輔臉書》，下同）

▲▼宜蘭冬山車站10公尺高月球等裝置藝術，25日亮相超吸睛。（圖／擷自《冬山鄉長林峻輔臉書》，下同）

冬山火車站前廣場設置的10米高月球及可愛的月兔等裝置藝術展示，25日登場，一直到10月31日都會在火車站前和遊客見面；另外活動期間冬山鄉公所也準備了1,000顆中秋節最佳應景水果──冬山柚要送給遊客，活動期間只要和裝置藝術拍照打卡，即可至服務台領取一顆軟嫩多汁的冬山柚。

▲▼宜蘭冬山車站10公尺高月球等裝置藝術，25日亮相超吸睛。（圖／擷自《冬山鄉長林峻輔臉書》，下同）

▲▼宜蘭冬山車站10公尺高月球等裝置藝術，25日亮相超吸睛。（圖／擷自《冬山鄉長林峻輔臉書》，下同）

另鄉公所為了鼓勵民眾至冬山消費，10月底前只要到鄉內休閒相關產業消費滿500元，還可以上網登錄發票抽獎，預計抽出Gopro、Airpods等多項好禮，最大獎還有gogoro一台，每張單據獲得1次抽獎機會，消費越多中獎機會越高，期望帶動冬山消費氣氛，讓大家來冬山，好玩、好拍、「柚」好吃。

►活動詳細辦法

►活動登錄網址

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宜蘭冬山火車站月球裝置藝術

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