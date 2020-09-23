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秋節好味道！老中青三代各有最愛...陽大醫院解密令人會心一笑

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▲▼陽大醫院「跨時空感念秋節好味道」懷舊活動，讓長者們回憶小時候月餅味。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲▼陽大醫院「跨時空感念秋節好味道」懷舊活動，讓長者們回憶小時候月餅味。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

陽大醫院社區長照機構為迎接即將到來的中秋佳節，特別設計「跨時空感念秋節好味道」懷舊活動，藉由調查大家小時候最常吃到的月餅是什麼？機構中長者表示是「蛋黃酥」，中生代的族群乃「廣式月餅」，至於8-9年級生則為「冰皮月餅」。

▲▼陽大醫院「跨時空感念秋節好味道」懷舊活動，讓長者們回憶小時候月餅味。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

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中秋月餅口味多元，不同世代的喜好也不盡相同，陽大醫院為串連起失智長者與下一代的回憶，由院方營養室與蘭陽技術學院餐旅管理系於23日，在新民院區社區長照機構（小規模多機能服務中心），帶領長輩與年輕學子們一起製作代表不同世代的月餅，讓大家「跨時空感念秋節好味道」，藉以表達對長輩的關懷與祝福。

▲▼陽大醫院「跨時空感念秋節好味道」懷舊活動，讓長者們回憶小時候月餅味。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

陽大醫院院長楊純豪表示，宜蘭縣人口老化比例高於全國平均，且認知功能障礙盛行率為12.4%，也高於全國平均值的8%，有鑑於此，院方對於認知功能障礙長者們提供包含精神科、復健科、神經內科及營養室…等跨團隊的醫療照護，並於2020年7月成立宜蘭第一家失智型「社區長照機構」（小規模多機能服務中心），在日間照顧的課程設計，包含了運動課程、認知訓練、音樂治療、藝術創作及懷舊治療，透過多采多姿的活動內容以延緩長輩記憶力退化。

23日長輩們是一起DIY製作小時候「回憶的」月餅，讓認知功能障礙長者們透過「懷舊回憶」的復健治療，與大家一同回憶小時候的月餅，且讓長者自己描述月餅的口味與做法，可達刺激腦部、達到安定心神的效果。

另與學生們一同親手製作回憶中的月餅，以讓他們的記憶越來越鮮明，能夠和身邊的人分享很多往事，而成為話題的中心，長輩們也可以因此再度體認自己的重要性、得到滿足感和精神狀態的穩定，更透過跨世代的互動與陪伴，讓長者們感受溫馨的團圓氣氛、傳遞我們對長輩濃濃的關愛。

楊純豪強調，失智症沒有什麼特效藥，老人最怕沒人陪伴，若是旁邊有親友的陪伴關心、引導，一起聊聊往事，可以延緩失智患者的老化，而23日的活動透過世代間記憶的交流串連，除讓長輩感受到各界的關懷，自己動手做月餅也可以讓長輩產生尊嚴，覺得自己還有能力。

更重要的是，能增強世代融合，讓年輕學子們知道，原來長輩是可以活躍的，只要關懷他，給他們一點訓練，就可以活潑、愉悅的度過老年，相信如此跨世代的中秋佳節，應該會讓大家有個印象深刻的不同回憶。

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