留英林薇嗆譚德塞獲傑出青年　林姿妙：她是宜蘭囝仔好啟發

▲▼留英嗆譚德塞的林薇，獲選十大傑出青年，22日拜訪宜蘭縣長林姿妙。（圖／擷取自《林姿妙臉書》，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

留英拍攝「一封致予譚德塞博士的公開信」影片大嗆譚德塞的林薇，日前榮獲全國第58屆十大傑出青年，獲獎後，宜蘭囝仔的她，22日拜訪宜蘭縣長林姿妙，林姿妙在《臉書》說，相信林薇的勇氣、熱忱與堅持，能帶給宜蘭青年朋友很好的啟發！

[廣告]請繼續往下閱讀...

宜蘭縣長林姿妙22日在《臉書》說：「宜蘭青年太優秀！來自宜蘭的林薇與李智凱，榮獲全國第58屆十大傑出青年，分別是「兒童、性別及人權關懷」與「體育技藝」類當選資格，相信大家都跟我一樣，感到欣喜驕傲。

林薇拍攝《一封致予譚德塞博士的公開信》影片，在疫情艱困時刻，為台灣在國際發聲，姿妙深受感動，因此，在獲知十大傑出青年選拔開始接受各界推薦報名當下，立刻就想到林薇，並推薦她代表宜蘭，與其他優秀的台灣囝仔一同角逐這個極高的榮譽。

今天，林薇和我見面，她今年22歲，是很有熱情、力量的女孩，因為參與國際活動經驗較多，讓她比同齡孩子視野更開闊、對於國際外交、政治、文化等人權議題有更深刻的理解，長期關注女性及兒童權益的她，在網路上揭露女性不平等及弱勢兒童問題，點亮改變的可能性。

我們希望青年朋友都可以勇敢逐夢，在林薇的人生故事中，相信大家都看見年輕人的勇氣與決心，也看見年輕人改變世界的力量，美好的未來值得期待，因為改變正在發生。

未來充滿許多不確定，但我相信青年們一定能憑著智慧一一克服難關，也記得縣府永遠是青年朋友們最強的後盾，不論遇到什麼樣的問題，青年事務科會在第一時間提供協助。宜蘭以你們為榮，加油！繼續努力！」

其他人也看了這些...

►潛專校女舍指侵2熟睡女 採西瓜工辯「喝醉不記得」遭重判9年

►４樓房內窗前玩耍...１歲兒隔天墜防火巷亡！母見最後身影淚崩

►「紅藍燈休旅車」逼車！尾隨女導遊K頭踹胸 酒駕男被上銬

►世上最好用的護唇膏來了！一條才248元 連「海溝唇紋」都能撫平