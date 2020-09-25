宜蘭凌晨酒駕高速撞6機車…檳榔攤也遭波及！醉男落跑躺車內大睡

▲許姓男子酒駕撞檳榔攤及機車行店面，並將停放路邊6部機車撞得東倒西，歪20分鐘後，肇事逃逸許男被逮送辦。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭一名許姓男子25日凌晨1時15分許，開白色轎車行經宜蘭市東港路時，高速失控，撞路邊檳榔攤店面鐵捲門及機車行店面，並將停放路邊6部機車撞得東倒西歪，許男肇事後還駕車逃逸，警依目擊者及調閱監視器，約20分鐘後將許男逮捕，經酒測發現其酒測值高達0.73mg/L，立即將其依法送辦。

宜蘭分局延平所25日凌晨1時15分許，獲報稱宜蘭市東港路二段附近有肇事逃逸交通事故，警方到場發現一家檳榔攤店面鐵捲門、玻璃損壞，而隔壁機車行店面及停放路邊6部機車均遭撞，當時，肇事車輛已離開現場。

員警依現場目擊者提供自小客之車號，並即時調閱路口監視器，於20分鐘後即循線在宜蘭市黎明一路旁空地發現肇事白色車輛，並於車上發現肇事者兼車主的29歲許男，當時他正在車內呼呼大睡，警方立即將其喚醒，經檢測後酒測值高達0.73mg/L，全案警依酒駕肇事公共危險罪嫌偵辦移送。

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