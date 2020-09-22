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中秋尋找高高手！礁溪7米鞦韆架亮相　踢3樓高鈴鐺...冠軍賞3萬

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▲▼高7公尺礁溪中秋月圓盪鞦韆架亮相，限時踢中次數最多的冠軍高手可獲得3萬獎金。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲▼高7公尺礁溪中秋月圓盪鞦韆架亮相，限時踢中鈴鐺次數最多的冠軍高手可獲得3萬獎金。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

傳承130年已成為礁溪代表的慶典活動中秋月圓盪鞦韆，22日高7公尺鞦韆架已搭建完成，10月1日中秋節當晚，限時踢中鈴鐺次數最多的冠軍高手可獲得3萬獎金。

礁溪盪鞦韆架22日在礁溪國中操場亮相，礁溪鄉長張永德說，盪鞦韆競賽，是在鞦韆架的前方，豎立一根帶有青竹葉的竹篙，以紅線綁成下垂的弧度，篙頂掛著銅鈴，選手要伸足踢響高懸的鈴鐺，並由裁判敲響銅鑼，才算成功踢中一次。

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懸掛銅鈴的高度，在預賽時為6.8公尺，決賽時為7.2公尺，限時踢中次數最多者優勝，冠軍選手可獲得3萬獎金。

▲▼高7公尺礁溪中秋月圓盪鞦韆架亮相，限時踢中次數最多的冠軍高手可獲得3萬獎金。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲▼高7公尺礁溪中秋月圓盪鞦韆架亮相，限時踢中次數最多的冠軍高手可獲得3萬獎金。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

礁溪鄉公所22日也特別邀請2019年冠軍曾上泰及亞軍黃銘釤試盪，分享盪鞦韆的訣竅；更邀請到嘉義市下路頭鞦韆賽會單人組冠軍陳聖宗，及雙人組冠軍林裕強現場表演示範，進行文化交流，而這4位選手都會參加今年社會公開組比賽，精彩可期。

選手曾上泰表示，盪鞦韆的訣竅在於腰力、膽量、施力點和平衡感。選手站在鞦韆架上，輔助員助盪放手後，如何於正確的時間點施力，是重要關鍵。許多選手雖能盪至5公尺高度，但伸足踢銅鈴時，容易因為緊張而身體扭曲歪斜，失去了平衡感，因此，膽識也相當重要，賽前需要好好鍛練，才能應付來回擺盪所需體力，以及腳上頭下所需勇氣。

選手林裕強指出，礁溪盪鞦韆與嘉義盪鞦韆最大的不同點就是，礁溪以踢鈴鐺決定優勝，而嘉義盪鞦韆是以擺盪高度決定勝負。嘉義下路頭鞦韆賽會已有3百多年歷史，於2008年登錄為無形文化資產，玄天上帝廟在玄天上帝誕辰會舉辦鞦韆賽會慶祝，主要是酬謝神明，去除瘟疫。鞦韆架高達12公尺，以刺竹及藤條搭設，完全不用鐵釘或鐵線。嘉義市政府已將賽會打造為嘉義市鞦韆節，有許多地方值得雙方交流學習。

礁溪鄉長張永德強調，今（2020）年盪鞦韆比賽競爭激烈，還有鄉內社團舞蹈表演，更禮聘7位本土歌手現場演唱，設置小型熱氣球提供拍照打卡，還有溜滑梯、胖卡車及市集進駐，好吃好玩好刺激，歡迎大家10月1日中秋節當晚來礁溪國中歡度中秋夜。

此外，活動結束隔天10月2日晚上，還有1組鞦韆架提供大家體驗，而且鞦韆架會保留到10月5日再拆除，歡迎大家來礁溪盪中秋。

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