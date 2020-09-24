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花蓮抽驗月餅烤肉食材皆安全　衞生局：中秋多食蔬果少吃肉

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▲▼花蓮縣衛生局抽驗月餅、烤肉等食材，結果皆符合規定。（圖／花蓮衛生局提供，下同）

▲▼花蓮縣衛生局抽驗月餅、烤肉等食材，結果皆符合規定。（圖／花蓮衛生局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

中秋佳節將至，花蓮縣衛生局為確保民眾食品安全，抽驗縣內月餅餡料、月餅、烤肉食材、烤肉醬料共81件，檢驗包括月餅餡、月餅、烤肉醬料的防腐劑、甜味劑等食品添加物、肉類中動物用藥、蔬果的農藥殘留計491項次，檢驗結果皆符合規定。

衛生局同時對烘焙名產、烤肉組合包製造業、中秋應景餐廳(如：燒肉店、烤肉店、火烤兩吃店等)進行稽查，檢查結果皆已改善未有違規情形。
 
衛生局今年初即實施「烘焙製造業品質提升推動計畫」，針對月餅製造業、麵包店、名產糕餅及專賣門市、食品原料行進行輔導及稽查，先後辦理初階與進階衛生講習課程，提醒業者除了注意環境衛生，對食品原料來源與供應商、食品添加物之選擇與使用都應符合食品安全管理法之規定。其後藉由學者專家的現場輔導提供業者專業諮詢；再由衛生稽查人員稽查及評核共計180家烘焙名產業者製造場所及21間門市；大多數業者之製造作業場所皆能保持整齊清潔，自主衛生管理與食品添加物管理也較往年改進；部分缺失如：儲藏場所棧板不符規定、病媒防治未落實、廢棄物管理紀錄不足、清潔及消毒化學物質與用具未完善管理等，皆已依法限期改正完成。

▲▼花蓮縣衛生局抽驗月餅、烤肉等食材，結果皆符合規定。（圖／花蓮衛生局提供，下同）
 
花蓮縣衛生局朱家祥局長表示，購買市售糕餅產品時，選擇信譽良好的商店購買外，應儘量選購包裝完整之產品，並注意包裝食品是否有完整標示（如品名、內容物名稱、食品添加物名稱、製造廠商名稱、地址及電話、有效日期等）。一般非冷藏冷凍之月餅未拆封前應放於陰涼處，拆封後則應儘速食用，吃不完或單粒未完整包裝的月餅，則應放入冰箱冷藏，並於保存期限內食用完畢，如此才能買得安心，吃得放心。
 
朱家祥局長提醒民眾，中秋佳節應景烤肉時，應注意食品衛生，食材調理器具容器均應澈底清洗乾淨、加熱時要完全煮熟等，避免交互感染造成食物中毒。同時提醒要注意營養均衡，儘量選擇蔬果類避免過多的肉類、海鮮、減少加工高脂肉品。市售月餅多為「高熱量、高糖分、高油脂」，應適量食用，選購時可注意產品標示，考量個人健康需求，尤其糖尿病、心血管疾病、慢性疾病患者或肥胖者，建議淺嚐即止。

民眾若有任何食品問題，可撥打衛生局食品藥物及毒品防制科專線服務電話8226959。

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