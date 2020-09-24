雲林監獄中秋溫馨懇親　400多名家屬收容人相聚成圓 

記者蔡佩旻／雲林報導

為體恤收容人的思鄉之情，雲林監獄在中秋節前夕連續兩天辦理面對面懇親，讓21位因身處囚藜而無法與家人團圓的收容人在佳節氣氛中團聚、共享天倫，財團法人更生保護會雲林分會為了讓收容人也能感受到佳節溫暖，特地在雲林地檢署檢察長洪家原的見證下，頒贈中秋節慰問金，購買生活日用品贈予貧困或久未有家人接見之收容人。

▲雲林監獄辦理中秋結收容人面對面懇親會，特地安排收容人小提琴樂團表演為活動增添溫馨氣氛。（圖／記者蔡佩旻攝）



一早雲林監獄面對面懇親共有四百多位家屬參與，場面熱鬧溫馨，除了畫柚子比賽中獲獎的作品陳列出來供家屬觀賞，家屬對於每個作品的巧思與工藝紛紛讚賞，圓圓的柚子代表著家人相聚成圓，一同互訴相別期間的生活瑣事那種溫馨的感覺，懇親時彼此嘻笑寒喧，讓人暫時忘卻身陷囹圄之苦，沉浸於天倫之樂。

典獄長林憲銘指出，今年中秋節懇親會是雲林監獄在疫情爆發後，第一次辦理的大型對外懇親的活動，讓即將可假釋出監的受刑人懇親慰問，同時告知家屬，法務部正在推展「受刑人自主監外作業」政策，這是讓受刑人在他們假釋出監之前可以先到外面去工作，先適應外面的社會生活，好好的銜接未來復歸社會、與家人相處等銜接所安排的措施。

▲更生保護會雲林分會主委涂金助（左一），在雲林地檢署檢察長洪家原（中）見證下，頒贈中秋節慰問金，購買生活日用品贈予貧困或久未有家人接見之收容人，由典獄長林憲銘受贈。（圖／記者蔡佩旻攝）



典獄長林憲銘說，我們也希望家屬，能夠跟我們一樣，共同勉勵收容人，希望他們在監內好好的表現，好好的反省、檢討，好好規劃他未來的社會、家庭生活如何來過，希望家屬來協助我們共同來減低再犯率，為社會的安全網的建立一起付出心力，這是我們辦理懇親會的希冀。

雲林地檢署檢察長洪家原對受刑人勉勵表示，月到中秋分外圓、每逢佳節倍思親，今天的懇親會看得出典獄長對各位的用心，尤其在疫情期間，在嚴格防疫措施下舉辦溫馨的懇親會，對各位同學也好、家屬也好，真的呼應中秋月圓人團圓的情景，就是典獄長提到的，家庭支持系統對受刑人與家屬都很重要。

▲典獄長林憲銘提到，希望家屬來協助我們共同來減低再犯率，為社會的安全網的建立一起付出心力，這是辦理懇親會的希冀。（圖／記者蔡佩旻攝）

檢察長洪家原向大家勉勵，即便是檢察長也會跌倒，但跌倒不是重點，跌倒之後要爬起來、站起來，哪邊跌倒哪邊站起來，一時的失誤、一時的跌倒都不能影響到你的人生，自己要告訴自己也告訴家人，今天會很好，明天會更好，一定要正向的往前看，如此就會有光明的未來。

雲林監獄表示，收容人在監經歷「監禁、沉澱、蛻變、復歸」四個階段後，才得以順利回到家庭、復歸社會，而在「蛻變」階段最重要的力量來自於家庭，透過家庭支持給予收容人反省遷善的力量，讓收容人能夠擺脫過往，轉變向善矯正署透過各種不同的家庭支持活動，幫助收容人家庭重建功能，成為收容人復歸的後盾，舖好未來回家的道路才是矯正工作的最終目的。

▲檢察長洪家原向受刑人勉勵，即便是檢察長也會跌倒，但跌倒不是重點，跌倒之後要爬起來、站起來一定要正向的往前看，如此就會有光明的未來。（圖／記者蔡佩旻攝）



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