　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

雲林監獄中秋溫馨懇親　400多名家屬收容人相聚成圓 

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者蔡佩旻／雲林報導

為體恤收容人的思鄉之情，雲林監獄在中秋節前夕連續兩天辦理面對面懇親，讓21位因身處囚藜而無法與家人團圓的收容人在佳節氣氛中團聚、共享天倫，財團法人更生保護會雲林分會為了讓收容人也能感受到佳節溫暖，特地在雲林地檢署檢察長洪家原的見證下，頒贈中秋節慰問金，購買生活日用品贈予貧困或久未有家人接見之收容人。

▲雲林監獄辦理中秋結收容人面對面懇親會，特地安排收容人小提琴樂團表演為活動增添溫馨氣氛。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林監獄辦理中秋結收容人面對面懇親會，特地安排收容人小提琴樂團表演為活動增添溫馨氣氛。（圖／記者蔡佩旻攝）

一早雲林監獄面對面懇親共有四百多位家屬參與，場面熱鬧溫馨，除了畫柚子比賽中獲獎的作品陳列出來供家屬觀賞，家屬對於每個作品的巧思與工藝紛紛讚賞，圓圓的柚子代表著家人相聚成圓，一同互訴相別期間的生活瑣事那種溫馨的感覺，懇親時彼此嘻笑寒喧，讓人暫時忘卻身陷囹圄之苦，沉浸於天倫之樂。

典獄長林憲銘指出，今年中秋節懇親會是雲林監獄在疫情爆發後，第一次辦理的大型對外懇親的活動，讓即將可假釋出監的受刑人懇親慰問，同時告知家屬，法務部正在推展「受刑人自主監外作業」政策，這是讓受刑人在他們假釋出監之前可以先到外面去工作，先適應外面的社會生活，好好的銜接未來復歸社會、與家人相處等銜接所安排的措施。

▲雲林監獄辦理中秋結收容人面對面懇親會，特地安排收容人小提琴樂團表演為活動增添溫馨氣氛。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲更生保護會雲林分會主委涂金助（左一），在雲林地檢署檢察長洪家原（中）見證下，頒贈中秋節慰問金，購買生活日用品贈予貧困或久未有家人接見之收容人，由典獄長林憲銘受贈。（圖／記者蔡佩旻攝）

典獄長林憲銘說，我們也希望家屬，能夠跟我們一樣，共同勉勵收容人，希望他們在監內好好的表現，好好的反省、檢討，好好規劃他未來的社會、家庭生活如何來過，希望家屬來協助我們共同來減低再犯率，為社會的安全網的建立一起付出心力，這是我們辦理懇親會的希冀。

雲林地檢署檢察長洪家原對受刑人勉勵表示，月到中秋分外圓、每逢佳節倍思親，今天的懇親會看得出典獄長對各位的用心，尤其在疫情期間，在嚴格防疫措施下舉辦溫馨的懇親會，對各位同學也好、家屬也好，真的呼應中秋月圓人團圓的情景，就是典獄長提到的，家庭支持系統對受刑人與家屬都很重要。

▲典獄長林憲銘提到，希望家屬來協助我們共同來減低再犯率，為社會的安全網的建立一起付出心力，這是辦理懇親會的希冀。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲典獄長林憲銘提到，希望家屬來協助我們共同來減低再犯率，為社會的安全網的建立一起付出心力，這是辦理懇親會的希冀。（圖／記者蔡佩旻攝）

檢察長洪家原向大家勉勵，即便是檢察長也會跌倒，但跌倒不是重點，跌倒之後要爬起來、站起來，哪邊跌倒哪邊站起來，一時的失誤、一時的跌倒都不能影響到你的人生，自己要告訴自己也告訴家人，今天會很好，明天會更好，一定要正向的往前看，如此就會有光明的未來。

雲林監獄表示，收容人在監經歷「監禁、沉澱、蛻變、復歸」四個階段後，才得以順利回到家庭、復歸社會，而在「蛻變」階段最重要的力量來自於家庭，透過家庭支持給予收容人反省遷善的力量，讓收容人能夠擺脫過往，轉變向善矯正署透過各種不同的家庭支持活動，幫助收容人家庭重建功能，成為收容人復歸的後盾，舖好未來回家的道路才是矯正工作的最終目的。

▲典獄長林憲銘提到，希望家屬來協助我們共同來減低再犯率，為社會的安全網的建立一起付出心力，這是辦理懇親會的希冀。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲檢察長洪家原向受刑人勉勵，即便是檢察長也會跌倒，但跌倒不是重點，跌倒之後要爬起來、站起來一定要正向的往前看，如此就會有光明的未來。（圖／記者蔡佩旻攝）
 

►北極靈芝天然珍稀

【其他新聞】

►崙背鄉清潔隊員疑涉貪污遭搜索　3人羈押禁見2業者交保

►2020雲林國際偶戲節　帶領戲迷進入「男神時代」 

►雲嘉大草嶺「搶救禁區」...當地人都知道的祕密　有救了

►沒有你哪有我！虎尾農工學子寄信國中老師...感念師恩

ET快訊
快訊／花蓮警「左右太陽穴有傷」倒血泊　送醫不治
快訊／國道3號軍用休旅、小貨車追撞　5軍人緊急送醫
考研究所「怕性慾影響學習」　陸男大生在學校自宮！
傳LINE嬌喊「水就一直流」附裸照撩人夫　正宮出招她慘了
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

雲林監獄中秋溫馨懇親　400多名家屬收容人相聚成圓 

中秋節應景食品抽驗結果　台南111件全數符合規定

確保零確診！中秋、雙十連假　花蓮227處加強防疫消毒

徐榛蔚重視後花園！美崙山觀景平台整建經費已核定

傳唱客家好聲音！花蓮客家會館收錄客家流行樂　現場免費聆賞

全國議會透明度第一　台南市議長郭信良：感謝肯定再接再厲

影／雙鋼印口罩首日販售　鄭文燦：加強稽查避免仿冒

吉卜力正夯！　永康警製梗圖提醒網路交友詐騙要小心

爭取難逃生時間減少火災傷亡　台南市消防局力推民眾置裝「住警器」

莊豐安率嘉義市議會團隊秋節敬軍　感謝國軍保家衛國

KID左胸貼「小鬼貼紙」堅強上工整玖壹壹　春風自稱「台灣皮卡丘」跳電流舞...洋蔥唱《洋蔥》

聽楊丞琳講「小鬼有趣過往」笑了　鍾欣凌不捨：都是黃爸安慰我們

陳妍希無法親自到小鬼靈堂　彈唱《地球上最浪漫的一首歌》悼念

蔡依林巡演11月重啟？「幾乎全忘了」　收到金曲獎邀約：我其實滿想去的！

粉紅亂子草無濾鏡空拍曝光！南投「棉花糖花海」新秘境10/10開園

精簡使用者介面、支援子母畫面　懶人包整理！iOS 14實用新功能

賀軍翔二女兒提前「剖腹產」　原因曝光...怕「這個星座寶寶」龜毛！

老闆被海軍棄單「120碗海鮮麵」　基地外苦等1hr...他暖回：沒關係

小鬼葬禮30萬！床底藏「貼心巧合」　過來人曝喪葬業行情：名人才這價

百萬賓士C300酒駕炸內湖隧道貼　壁刷護欄200ｍ插滿鋼條才停

雲林監獄中秋溫馨懇親　400多名家屬收容人相聚成圓 

中秋節應景食品抽驗結果　台南111件全數符合規定

確保零確診！中秋、雙十連假　花蓮227處加強防疫消毒

徐榛蔚重視後花園！美崙山觀景平台整建經費已核定

傳唱客家好聲音！花蓮客家會館收錄客家流行樂　現場免費聆賞

全國議會透明度第一　台南市議長郭信良：感謝肯定再接再厲

影／雙鋼印口罩首日販售　鄭文燦：加強稽查避免仿冒

吉卜力正夯！　永康警製梗圖提醒網路交友詐騙要小心

爭取難逃生時間減少火災傷亡　台南市消防局力推民眾置裝「住警器」

莊豐安率嘉義市議會團隊秋節敬軍　感謝國軍保家衛國

房思瑜練出「前凸後翹」曲線　Dora慘被馬踹留陰影

被鍾小平質疑作假帳、揚言赴地檢署舉發　北農：預約交易有紀錄　

水槽丟清潔錠！幾天後一拉「生命茁壯了」他傻眼：抗壓性還比我好

新台幣收盤貶值1.02角　收在29.318元

肋骨根根分明！等嘸觀光客「瘦成皮包骨」　奈良鹿出現鹿餅成癮症

用防彈背心抗病毒？美軍方被爆挪用10億抗疫經費購軍備

快訊／值勤未到！花蓮警「左右太陽穴有傷」倒血泊　送醫不治

門口都是鞋！惡鄰「3層鞋架x3不夠」還佔樓梯間　照片曝光超猖狂

不只鐵板麵…還有10元肉燥飯「喝到飽」！牛排館超暖闆娘：能幫就幫

酸王婉諭牽拖國民黨杯葛議事　孫大千：時力就是民進黨附隨組織

高雄女監爆性侵案！監視器全程拍攝...遭辱數分鐘

地方熱門新聞

坑人水果9顆1050元！老闆超猛反擊

新埔遠東化纖油氣外洩　惡臭飄竹北東區

新竹遠東化纖油氣外洩！油槽深夜再起火

坐紅鶴泳圈吹外海漂半小時　遊艇救回爆哭！

麗寶Outlet 24日起賣特殊色口罩

裕農161千伏地下輸電線路使東仁區成台南之星

台61線大安苑裡路段雙向27日封閉

白人牙膏中國製牙膏偽裝台灣貨

全台最美水利大樓落成「完工即歸公」

彰化4天2起送肉粽！載到海邊送煞

虎尾鎮長丁學忠有演戲天份　父親是導演

「青埔行政大樓」搶眼　故宮南院建商蓋的

永安海螺文化體驗園區上樑　年底完工

騎士被撞死拖行10m！妻跟在後目睹

更多熱門

相關新聞

中秋節應景食品抽驗結果符合規定

中秋節應景食品抽驗結果符合規定

2020年中秋節將屆，台南市衛生局為確保消費者安心選購應景月餅及烤肉食材，前往傳統市場、超市、大賣場等商家稽查及中秋節食品抽驗，包括月餅成品、餡料及應景烤肉常用食材、肉類及肉類加工製品、水產類及水產類加工製品、豆製品及烤肉醬等，共計抽驗111件，檢驗結果全數合格。

北市警局中秋禁烤肉！基層怨：徐國勇曾支持打氣

北市警局中秋禁烤肉！基層怨：徐國勇曾支持打氣

大陸出現「假美心」月餅　廠房「蒼蠅亂飛油污滿地」

大陸出現「假美心」月餅　廠房「蒼蠅亂飛油污滿地」

「快遞、郵包」成非洲豬瘟入侵最大風險！

「快遞、郵包」成非洲豬瘟入侵最大風險！

15天郵包查獲8件含「豬肉月餅」

15天郵包查獲8件含「豬肉月餅」

關鍵字：

雲林監獄中秋節懇親會

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 小鬼黃鴻升 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

小鬼4年前演唱會「座位空一片」　粉絲哭曝實況

舊手機回收環保署要送iPhone！

「鬼峮戀」幾點幾分約會他都知道　吳宗憲建議小鬼黃鴻升「不要公開」

謝忻「真的是情侶」王少偉錯愕！

小鬼過世前交代後事「留一隻手骨」放客廳

媽媽被用球棒+釘子爆打　潑屎妹怒了

超市買404元！他掏500+5元：店員當機了

酒店女「30秒吸管喝光威士忌」　竟是海陸正妹

痛失摯友小鬼　李千那台上恍惚忘詞

iPhone 12 發表日10/13！　預購、正式上市時間出爐

情侶攜手經營火鍋店…上班竟失蹤　家屬驚見2人死在床上

熊熊8月底高調PO租屋文！今流產分手

長髮妹計程車後座「低頭開吃」男友！6秒影片曝光

送孩子上學出現暗黑乘客　媽載回家收編

解放軍最難攻破台灣哪個城市？網竟一面倒

更多

最夯影音

更多
KID左胸貼「小鬼貼紙」堅強上工整玖壹壹　春風自稱「台灣皮卡丘」跳電流舞...洋蔥唱《洋蔥》

KID左胸貼「小鬼貼紙」堅強上工整玖壹壹　春風自稱「台灣皮卡丘」跳電流舞...洋蔥唱《洋蔥》
聽楊丞琳講「小鬼有趣過往」笑了　鍾欣凌不捨：都是黃爸安慰我們

聽楊丞琳講「小鬼有趣過往」笑了　鍾欣凌不捨：都是黃爸安慰我們

陳妍希無法親自到小鬼靈堂　彈唱《地球上最浪漫的一首歌》悼念

陳妍希無法親自到小鬼靈堂　彈唱《地球上最浪漫的一首歌》悼念

蔡依林巡演11月重啟？「幾乎全忘了」　收到金曲獎邀約：我其實滿想去的！

蔡依林巡演11月重啟？「幾乎全忘了」　收到金曲獎邀約：我其實滿想去的！

粉紅亂子草無濾鏡空拍曝光！南投「棉花糖花海」新秘境10/10開園

粉紅亂子草無濾鏡空拍曝光！南投「棉花糖花海」新秘境10/10開園

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城慶中秋

寵物雲商城慶中秋

中秋烤肉 毛孩也想吃肉肉！輸入「ss100」現折100「ss200」折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面