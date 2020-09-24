教師們投保規劃有訣竅！　備好2大支柱重塑「鐵飯碗」

▲受到年金改革影響，教師們可透過保險來規劃保障與退休生活，備好「生活金」與「醫療照護金」兩大支柱。（示意圖／資料照）

記者紀佳妘／台北報導

一年一度的教師節又將來到，許多老師因年金改革關係而申請延退以拉長年資，或透過投保商業保險來補足退休金缺口。元大人壽提醒，除了善用商業保險來補強「退休生活金」的部分，也別忘了保險的保障功能，優先將「醫療照護」這張防護網備妥，才能好好照顧老後的自己。

自2018年軍公教年金改革後，許多擔心退休金變少的老師紛紛尋求金融工具來提高所得替代率、維持退休後的生活品質，尤以具有壽險保障兼顧累積資產的利率變動型終身壽險商品最受老師們的青睞，是一項相對穩健保守的選擇。

元大人壽表示，根據內政部統計處公布的平均壽命，對照衛生福利部統計處發布的國人健康平均壽命，可知國人平均有近9年處於不健康、需要照護的狀態，況且隨著醫療科技進步，仰賴醫療照護的期間會再進一步延長，所以醫療照護保障絕對要優先於退休金準備。

至於如何打造充足的醫療照護保障？元大人壽建議，可從終身醫療、實支實付、防癌險到失能扶助險，逐一檢視並視個人預算及需求進行補強，首先在終身醫療險方面，可以選擇理賠給付總額無上限的商品；第二，對於民眾最煩惱的住院日額與實支實付醫療險選擇，元大人壽建議可投保具兩者二合一的商品，放大醫療效益。

第三，惡性腫瘤已連續38年位居死因之首，元大人壽指出，及早為自己打造一份癌症保障，可讓自己遠離罹癌治療帶來的沉重經濟負擔；在商品選擇上，初次確診罹癌後一次給付整筆保險金的設計，讓保戶更可靈活運用、安心接受治療，同時也因應退休照護保障需求，失能生活扶助險也能讓退休照護的保障範圍更全面。

此外，隨著國人平均餘命的逐年提高，壽命延長衍生國人退休後還有20至30年以上的生活要面對，元大人壽提醒，老師們千萬別輕忽提早為醫療與照護費用作準備的重要性，備好「生活金」與「醫療照護金」兩大支柱，將無須再為退休後的財務及健康擔心，為自己重塑「鐵飯碗」。