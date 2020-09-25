教師族打造退休鐵飯碗！　投保規劃採「三增原則」準沒錯

▲教師節即將到來，專家提出「三增原則」打造退休鐵飯碗，以達成理想的退休生活。（示意圖／資料照）

記者紀佳妘／台北報導

教師節即將到來，面對未來的退休生活，富邦人壽對此提出「三增原則」，包括增加累積時間、增加提撥金額、增加外幣與投資型搭配，兼顧保障和資產累積，以達成理想退休的人生目標。

根據公務人員退休撫卹基金統計年報指出，近3年教育人員申請退休人數年年創下新低，2019年僅3,962人申請退休，對未來的不確定性，讓屆退教師興起延後退休的想法，也讓現役的年輕教師對未來退休生活存有不安與憂心。

面對低利率環境、固定收益縮水，難以創造現金流的局勢，富邦人壽財務精算處執行副總董采苓建議，老師們可積極掌握增加累積時間、增加提撥金額，以及增加外幣與投資型搭配的「三增原則」逐步規劃保障，在後年金改革的時代預先準備、拉高所得替代率，為自己未來退休生活提前佈局。

對於手上「已經累積一桶金」的教師，由專家代操的附保證給付類全委保單，有月提解及身故保本等特色，可享每月穩定的資產撥回（此類保險商品條款多有約定不提解之情形），等於幫自己加薪或多了另一份月退俸，並依各商品內容可能提供最低身故保證，年金累積期間身故依保單條款約定可領回所繳的保費（假設無匯差），且不需扣除已領取每月提領金，在市場多頭時，可享資產增值的好處，還可透過指定受益人將財富完整傳承給家人，達到保全資產的效果。

至於「準備累積一桶金」的教師，須以中長期為理財目標，富邦人壽建議，可選擇利率變動型壽險、增額型壽險，透過多元配置提升收益，且能兼顧風險保障與資產累積，若訴求穩健增值，可與台幣、美元利率變動型壽險搭配，台幣不受匯率波動影響，而美元利變保單因美元利率相對較高，且為強勢穩定幣別，在低利率或變動環境下，仍是穩健配置。

董采苓進一步指出，年輕教師應先建構醫療、意外和壽險的保障金三角，距離退休還有相對較長時間，可優先投保兼顧保障與理財的投資型壽險，透過定期定額分散投資風險，積沙成塔累積退休資產。