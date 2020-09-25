　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
保險 保險新聞 名人談保險 保險達人 熱門話題

教師族打造退休鐵飯碗！　投保規劃採「三增原則」準沒錯

請按讚支持ETtoday新聞雲

▲▼ 台大,台灣大學,椰林大道, 。（圖／資料照）

▲教師節即將到來，專家提出「三增原則」打造退休鐵飯碗，以達成理想的退休生活。（示意圖／資料照）

記者紀佳妘／台北報導

教師節即將到來，面對未來的退休生活，富邦人壽對此提出「三增原則」，包括增加累積時間、增加提撥金額、增加外幣與投資型搭配，兼顧保障和資產累積，以達成理想退休的人生目標。

根據公務人員退休撫卹基金統計年報指出，近3年教育人員申請退休人數年年創下新低，2019年僅3,962人申請退休，對未來的不確定性，讓屆退教師興起延後退休的想法，也讓現役的年輕教師對未來退休生活存有不安與憂心。

面對低利率環境、固定收益縮水，難以創造現金流的局勢，富邦人壽財務精算處執行副總董采苓建議，老師們可積極掌握增加累積時間、增加提撥金額，以及增加外幣與投資型搭配的「三增原則」逐步規劃保障，在後年金改革的時代預先準備、拉高所得替代率，為自己未來退休生活提前佈局。

對於手上「已經累積一桶金」的教師，由專家代操的附保證給付類全委保單，有月提解及身故保本等特色，可享每月穩定的資產撥回（此類保險商品條款多有約定不提解之情形），等於幫自己加薪或多了另一份月退俸，並依各商品內容可能提供最低身故保證，年金累積期間身故依保單條款約定可領回所繳的保費（假設無匯差），且不需扣除已領取每月提領金，在市場多頭時，可享資產增值的好處，還可透過指定受益人將財富完整傳承給家人，達到保全資產的效果。

至於「準備累積一桶金」的教師，須以中長期為理財目標，富邦人壽建議，可選擇利率變動型壽險、增額型壽險，透過多元配置提升收益，且能兼顧風險保障與資產累積，若訴求穩健增值，可與台幣、美元利率變動型壽險搭配，台幣不受匯率波動影響，而美元利變保單因美元利率相對較高，且為強勢穩定幣別，在低利率或變動環境下，仍是穩健配置。

董采苓進一步指出，年輕教師應先建構醫療、意外和壽險的保障金三角，距離退休還有相對較長時間，可優先投保兼顧保障與理財的投資型壽險，透過定期定額分散投資風險，積沙成塔累積退休資產。

►過期票券別浪費！點這邊 幫你搶救變身　

ET快訊
快訊／藍心湄父親過世！她哽咽：他去天堂了
快訊／小鬼長眠地曝光！陽明山「臻善園」花葬
快訊／小鬼黃鴻升60分鐘羽化成仙　親妹手捧骨灰泛淚送別
一咬酥脆Q彈！油條裡包AA級大花枝　澎湖超人氣功夫菜在家就能
獨／起底潑屎妹爸黑歷史！最強要犯薛球是他麻吉　擁豐厚幫派人脈
點這裡，留個言吧! FB Weibo
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 保險最新 全站最新

教師族打造退休鐵飯碗！　投保規劃採「三增原則」準沒錯

退休理財把握關鍵四問　屆退族善用「利變增額壽險」放大養老金

假日開車出遊「雙倍保障」！產險公司攜手旅遊業　再推網路投保優惠

發生車禍即時定位！30分鐘抵達事故現場　偏遠路段也可用LINE存證

獲保障前「先上演家庭內戰」！保險專家曝3大重點：明確指定受益人

教師們投保規劃有訣竅！　備好2大支柱重塑「鐵飯碗」

小鬼遺作《扛得住》花絮曝光　和兄弟柯有倫、竇智孔錄音室開玩笑吃便當

停機車立中柱「太重抬不起來」! 側柱斜一邊占空間？引網友激戰

柯有倫憶小鬼哽咽：兄弟永遠在我心裡面　李玖哲靠肌肉騙上《全明星運動會》

客人怒「雞腿咬一口」腹瀉狂吐　老闆當場啃光：沒其他人反映過

Jasper自信拉小提琴「第一聲秒垮！」　應采兒憋笑...陳小春表情逐漸母湯

信義潑屎妹一掃陰霾轉戰直播主　拿酒精消毒...自嘲：怕有「金針菇」

揭密包養網！Sugar baby月收8萬　Daddy多已婚、相處久了會有感情

大暖男！爽給台幣1萬5千元小費　外送員定格嚇呆...驚喜鞠躬道謝

老闆被海軍棄單「120碗海鮮麵」　基地外苦等1hr...他暖回：沒關係

乳牛貓馬桶如廁爽搖頭畫8字型 像在「跳祈屎舞」媽嚇：被附身？

教師族打造退休鐵飯碗！　投保規劃採「三增原則」準沒錯

退休理財把握關鍵四問　屆退族善用「利變增額壽險」放大養老金

假日開車出遊「雙倍保障」！產險公司攜手旅遊業　再推網路投保優惠

發生車禍即時定位！30分鐘抵達事故現場　偏遠路段也可用LINE存證

獲保障前「先上演家庭內戰」！保險專家曝3大重點：明確指定受益人

教師們投保規劃有訣竅！　備好2大支柱重塑「鐵飯碗」

無照騎車遭攔「出示後座女駕照」吞2罰單！男提訴訟慘被打臉

吳斯懷反制綠營「取消掛國父遺像」：訂公職誓詞的國家為中華民國

萌柴急踱步找娃娃！　網見尾巴「夾一顆圓柱」笑翻：被欺負了

帶女友「找月老還願」不久就分手！　過來人揭3重點：時機不對

李耿誠／侯友宜小心　鋪天蓋地的抹黑開始

超大塊虱目魚肚、雞排蓋滿飯上！全台最狂50元便當　飲料熱湯免費喝

「Rebel 250」不挑騎士技術的檔車　車主靠它環遊日本

流彈差幾公分就射中頭！　3歹徒朝店內瘋狂掃射...勇爸肉身保護3孩

港警修改「傳媒代表」定義被罵爆　林鄭：不是打壓新聞自由！

蔡詩芸「失心瘋買包」破10萬觀看　喊王陽明來付錢就為D-Styling

比基尼正妹到水上樂園玩水　走進男更衣室...所有人崩潰了

保險熱門新聞

產險業者推假日開車出遊「雙倍保障」

發生車禍即時定位　30分鐘抵達事故現場

保險專家曝3大重點：明確指定受益人

教師族用「三增原則」打造退休鐵飯碗

理財不能等！屆退族靠1招存退休金

奇葩車主拒續保…半年後撞斷律師手嗆保險員：你負責

教師們備好2支柱重塑「鐵飯碗」

永達保經342人進百萬圓桌

一張表懂車禍調解官要看的單據

15家產險申訴率　國泰拿最低

保德信人壽撤台原因曝光！壽險業者揭開「市場削價亂象」

車禍和解常無效　產險業會提告

20年資深業務曝血淚：要花時間投資自己

永達保經再創第一營收近23億　協理年薪520萬內勤年終3~5個月

更多熱門

相關新聞

理財不能等！屆退族靠1招存退休金

理財不能等！屆退族靠1招存退休金

為了規劃理想的退休生活，不少屆退族已開始提早準備，元大人壽建議，針對擔心退休準備只剩不到10年的屆退族，可把握最後幾年較佳的收入，選擇可穩健累積資產的商品來準備退休金，以利變增額壽險而言，就是不錯的選擇，在準備退休金的同時，也能滿足資產傳承的配置需求。

補習美語3個月！小一弟「進教室就罰站」陰影重

補習美語3個月！小一弟「進教室就罰站」陰影重

前建仔隊友、7屆外野金手套得主退休

前建仔隊友、7屆外野金手套得主退休

產險業者推假日開車出遊「雙倍保障」

產險業者推假日開車出遊「雙倍保障」

發生車禍即時定位　30分鐘抵達事故現場

發生車禍即時定位　30分鐘抵達事故現場

關鍵字：

教師節保險保障保單退休富邦人壽老師年改

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 小鬼黃鴻升 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

峮峮哀痛現身二殯「送小鬼火化」！　眾星友全來了

小鬼爸爸今過60大壽　女友峮峮代替他慶生

楊丞琳許瑋甯淚送小鬼　親友哭喊「火來了趕快走」

小鬼黃鴻升傳今火化！　時間曝光

工地女「11樓墜到B3」慘死！兒子崩潰認屍

峮峮「貼心陪小鬼爸一整天」過生日！6歲外甥1句話傻眼

小鬼爸60歲生日「視訊華岡5人幫」

坤達一身黑直播！拔掉墨鏡「憔悴面容曝光」

峮峮痛別小鬼「抱友人淚崩大哭」！ 黃爸看遠方背影惹鼻酸

熊熊火化場送別小鬼「一轉頭掩面痛哭」　2友人攙扶才能走路

新家住4天…屎水擠破天花板狂噴

快訊／小鬼搭白車「純白棺木」送抵二殯！

熊熊8月底高調PO租屋文！今流產分手

他胃痛挫屎　低頭見「5m巨蟲」卡菊花

快訊／小鬼90分鐘羽化成仙　親妹手捧骨灰泛淚送別！

更多

最夯影音

更多
小鬼遺作《扛得住》花絮曝光　和兄弟柯有倫、竇智孔錄音室開玩笑吃便當

小鬼遺作《扛得住》花絮曝光　和兄弟柯有倫、竇智孔錄音室開玩笑吃便當
停機車立中柱「太重抬不起來」! 側柱斜一邊占空間？引網友激戰

停機車立中柱「太重抬不起來」! 側柱斜一邊占空間？引網友激戰

柯有倫憶小鬼哽咽：兄弟永遠在我心裡面　李玖哲靠肌肉騙上《全明星運動會》

柯有倫憶小鬼哽咽：兄弟永遠在我心裡面　李玖哲靠肌肉騙上《全明星運動會》

客人怒「雞腿咬一口」腹瀉狂吐　老闆當場啃光：沒其他人反映過

客人怒「雞腿咬一口」腹瀉狂吐　老闆當場啃光：沒其他人反映過

Jasper自信拉小提琴「第一聲秒垮！」　應采兒憋笑...陳小春表情逐漸母湯

Jasper自信拉小提琴「第一聲秒垮！」　應采兒憋笑...陳小春表情逐漸母湯

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城慶中秋

寵物雲商城慶中秋

中秋烤肉 毛孩也想吃肉肉！輸入「ss100」現折100「ss200」折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面