嚴德發人事安排遭疑偏心陸軍　「抗共主力」海空軍有微詞

▲國防部長嚴德發勉勵全體官兵全力以赴，捍衛國家。（圖／軍聞社提供）



記者陶本和／台北報導

近日在共軍擾台行動加劇下，台海情勢更顯緊張，前線主要由空軍、海軍因應，近期傳出二軍種，對於陸軍背景的國防部長嚴德發，在下半年軍方將領人事規劃上，帶有濃厚陸軍色彩有些許微詞，不免打擊了海、空軍在前線的士氣。海、空軍呼籲，在年底人事案尚未拍板前，應考量當前第一線戰備任務的辛苦。

共軍頻頻擾台下，近期國防部透過即時軍事動態，揭露對岸軍機的動態示意圖；據悉，共軍除了空軍戰機在台海附近飛行，共軍的海軍其實在台海附近也有軍事行動。

因此，台海防衛作戰上，主要仍以海軍、空軍於前線阻擋，倘若真的失去空優、海優後，才會輪到陸軍上場。近期，國防部針對將級人事的作業，使得海、空軍稍有不滿，認為安排仍以陸軍背景為考量。

目前外傳嚴德發傾向安排自己的前辦公室主任、現任常次陳曉明接掌陸軍司令；其他職務上，包括，總督察長、戰規司長、軍法處長、採購室處長等，過去多會注意軍種的平衡與輪替，但在這次安排上，被認為仍較有陸軍色彩。

軍方人士指出，目前諸多單位並非由海軍、空軍將領執掌，而過去部分的司長，雖然是海、空軍現役將領，但後來也多改為文職。

有海、空軍聲浪認為，陸軍確實佔的將缺較多，舉例來說，陸軍六軍團副指揮官為「中將」編階，但左營海軍艦隊指揮部副指揮官，國防部卻不允許提升為中將。軍方人士說，依此為例，海軍目前戰備重擔，絕對遠高於六軍團，這樣是不是對海軍稍有不公？

另外，也有海、空軍內部聲音認為，大敵當前國防部應當思考如何激勵負擔戰備重任的海、空軍部隊士氣，而且在年底人事案尚未拍板定案前，應該審慎思考，不應忽略海、空軍當前擔負第一線戰備任務的辛苦。

▼國防部長嚴德發9日視聯合反登陸作戰實兵演練「先期任務訓練」。（圖／軍聞社提供）



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