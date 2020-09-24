若美軍重新駐台　陸官媒總編胡錫進：一定是戰爭

▲大陸鷹派官方媒體環球時報總編輯胡錫進。（圖／CFP）

記者陳政錄／綜合報導

中共解放軍機近期連續擾台，美國陸軍在新一期《軍事評論雙月刊》提出重新在台部署部隊的主張。對此，大陸鷹派官媒《環球時報》總編輯胡錫進24日指出，「那一定意味著戰爭。」表示若美國重新在台灣部署軍隊，屆時「解放軍勢必採取軍事行動，打響解放台灣的正義戰爭。」

值得注意的是，對於總統蔡英文20日呼籲中共克制，直言對岸行徑對區域安全帶來威脅，大陸國防部發言人譚克非今天也說，是民進黨當局進行「謀獨」挑釁，稱這一圖謀注定不會得逞，強調「如果『台獨』分裂勢力膽敢以任何名義、任何方式把台灣從中國分裂出去，我們必將不惜一切代價，堅決予以挫敗。」

據了解，美國陸軍在最新一期《軍事評論雙月刊》中，以「中國武力侵犯台灣」為主題發表系列文章。胡錫進24日下午在個人微博發文稱，美台雙方必須放棄美軍重新在台部署的任何幻想，因為那一定意味著戰爭。

▲大陸國防部發言人譚克非。（圖／截自大陸國防部網站）

他說，《反分裂國家法》對採取軍事手段解決台灣問題給出三個條件，其中第二條是發生將導致台灣從中國分裂出去的重大事變，第三條是和平統一的可能性完全喪失，美國重新在台灣部署軍隊，已經符合這兩個條件。

對於解放軍機近日多次擾台，胡錫進舉美台高官互訪為例，表示若美台勾連繼續上升，這一幕一定會發生。他形容，蔡英文當局從上台開始就拋棄「九二共識」，打破兩岸政治現狀，猶如打開了台海地區的潘多拉盒子。

另譚克非24日首次主持大陸國防部例行記者會，他在會上指出，解放軍在台海地區組織實兵演練，展現的是捍衛國家主權和領土完整的決心和能力，針對的是外部勢力干涉和極少數「台獨」分裂分子及其分裂活動。

▼我國防部22日證實2架共軍運8反潛機侵擾我西南防空識別區。（圖／國防部提供）

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