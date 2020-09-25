iPhone 12 新型充電線照片外流！　編織材質更耐用

▲iPhone 12 新型編織充電線。（圖／取自Twitter／@Mr·White）



記者謝仁傑／綜合報導

iPhone 12 系列雖然不再會隨機附贈 EarPods 和充電器，不過據傳會附上充電線，而且會用更堅韌的編織材質包覆。國外爆料人士洩露了一組疑似 iPhone 12 充電線的照片，為 Lightning 對 USB-C 的連接線。

首次提出編織充電線概念的爆料人士是 @L0vetodream，它在於 7 月首次第一次提出 iPhone 12 將配備更先進、更堅韌的編織線；近日 @Mr·White 分享了一組圖片，與先前 @L0vetodream 分享的相同，是 Lightning 對 USB-C 的編織連接線。

編織線設計較目前的橡膠充電線更加耐用，避免使用久了邊緣磨損，而產生斷裂的困擾；對於 iPhone 用戶來說，充電線易磨損是長期的困擾，而蘋果新充電線也可以支援快速充電，據說可以在30分鐘內提供 50％ 的電量。

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