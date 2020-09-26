微軟推全新 Xbox App！　蘋果用戶可隨時隨地開玩 Xbox 遊戲了

▲Xbox 遊戲將透過雲端串流出現在 iPhone 上。（圖／取自Apple Insider）



記者謝仁傑／綜合報導

微軟正在測試 Xbox 的新版本 App，讓玩家可以使用串流功能在 iPhone 和 iPad 上玩遊戲。新功能已在蘋果協助開發者 App 的測試平台「TestFlight」上架，估計 iOS 手機用戶很快就可以透過雲端在 iPhone 上玩 Xbox 的遊戲了。

Xbox 串流方式不同於微軟的 xCloud 服務，xCloud 一直以來與蘋果發生衝突。xCloud 是藉由微軟的伺服器串流式傳輸遊戲，而 Xbox 串流式傳輸則要求用戶須將 iPhone 連接到 Xbox 控制台。

新的 Xbox 串流媒體選項類似 Sony 在 iPhone 和 iPad 上提供的「PS4 Remote Play」應用程式，讓玩家只要透過 WiFi 就可以在蘋果設備上玩 PS4 遊戲。Xbox 的新串流功能像 PlayStation 一樣，允許 Xbox 玩家隨時隨地都可以玩 Xbox 的遊戲。

xCloud 已在 9 月 15 日推出「Xbox Game Pass Ultimate」，不過僅能在安卓設備上使用，並不適用於 iOS 用戶。目前，TestFlight 的成員正在測試更新後的 Xbox 應用程式，並且可能很快就會公開發布。

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