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蘋果收購「Scout FM」　進一步增強 Apple Podcast 競爭力

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▲Apple Podcast。（圖／取自Rev.com）

▲Apple Podcast。（圖／取自Rev.com）

記者謝仁傑／綜合報導

蘋果為了提升自家 podcast 的市場競爭力，收購了一間新創公司「Scout FM」，致力於更多元的播客模式，以增強 Apple Podcast 平台的服務。蘋果發言人證實此次收購，但未提供更多細節。

據知情人士透露，Scout FM 一直以來受到  iPhone、Android 和 Amazon 的用戶所喜愛。與目前 podcast 市場中等軟體不同，Scout FM 更加注重用戶可以自行選擇頻道收聽，它們依照不同的頻道屬性建立各種電台，用戶依照自己的喜好可以更容易去找到相關內容的頻道，且能運用人工智慧演算功能給用戶推薦。

蘋果收購 Scout FM 後，未來該應用程式將會在 App Store 下架，Scout FM 可以支援 CarPlay 和 Amazon Alexa 等設備。

蘋果相當重視 Apple Podcast，自從 2005 年推出 podcast 平台後，逐漸擴張其內容和服務；彭博年初曾報導，蘋果計畫將原創播客加入至 Apple TV+。

蘋果也一直致力於提供平台的新功能和原創節目，目前並沒有透露將 Scout FM 整合到 Apple Podcasts 中下一步計劃，但可以肯定的是，未來 Apple Podcast 將會陸續加入新功能。

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