蘋果更改政策：「編織錶環」size 若不合適　可單品退貨

▲Apple Watch 新款編織單圈錶環。（圖／取自MacRumors）



記者謝仁傑／綜合報導

蘋果上周發布的新款「編織」單圈錶環，並沒有扣環或其它固定方式，下訂單時也必須透過官網提供的PDF工具來測量 size；然而新錶環退貨相當麻煩，竟必須連同新錶整組退貨，重下訂單。好消息是蘋果終於對此更改了政策，現在若拿到新錶環尺寸不合適，蘋果也不會再要求顧客將整組錶退回了。

事實上，Apple Watch 與錶環是可以分開的，且隨時可以互換的，理論上來說，替換錶還應該不至於這麼麻煩。蘋果先前的理由是，這些訂單視為訂製產品，按照政策必須將整組商品退貨。現在蘋果向《The Verge》確認，已更改該政策，顧客不需要連同新錶退回，還是可以針對不合適的錶環進行退貨。

此外，蘋果也更新了官網上的測量工具，讓用戶可以更精準的測量合適的錶環。

不過每個人對於手腕鬆緊的接受度不一，測量工具影印出來後也只是用紙料在測量手腕，而非編織材料，因此建議欲入手新錶環的顧客，最好的方式還是親自到蘋果門市用實品進行測量。

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