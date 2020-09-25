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快訊／涉詐「西門町富豪」3億元！　3人設局投資牛樟芝凌晨遭聲押

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▲▼涉嫌詐騙富豪吳振隆3億元的綠興國際負責人吳旭昇 。（圖／記者劉昌松攝）

▲涉詐騙富豪吳振隆3億元的被告吳旭昇被移送台北地檢署 。（圖／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

在西門町擁有百億地產的俊貿國際董事長吳振隆，聽信台北歌劇暨藝術文化基金會董事吳旭昇、陳柏良、徐國峰等人建議，花了3億多元投資2人與大學合作研發牛樟芝萃取技術，2年多沒見到成果，向學校查證才知被騙，台北地檢署24日兵分5路搜索約談後，25日凌晨依涉嫌詐欺罪嫌重大等理由，向法院聲請將吳旭昇、陳柏良、徐國峰良等3人羈押禁見。

服飾業起家的吳振隆，也是HBO台灣代理商永鑫多媒體董事長、俊貿國際公司董事長，以及台南新永安有線電視前董事長，他2016年把台南新永安有線電視賣給「台灣數位光訊科技集團」，進帳數10億元，2017年初，砸22億元買下台北市西寧南路大樓，另外在漢中街、峨嵋街、武昌街都有房產，合計約百億元身價，成為西門町房地產的一號要角人物，2020年4月，更以俊貿國際加碼買進生技公司三顧（3224），成為最大法人股東。

▲涉嫌詐騙富豪吳振隆3億元的展霖生化負責人陳柏良。（圖／記者劉昌松攝）

▲陳柏良除了是展霖生化基因公司負責人，同時也是台北歌劇暨藝術文化基金會董事長。（圖／記者劉昌松攝）

而吳旭昇是綠興國際公司負責人、陳柏良是展霖生化基因公司負責人，2人同時是台北歌劇暨藝術文化基金會董事，檢調獲報，吳、陳和徐國峰3人涉嫌從2014年10月起，佯稱與台北醫學大學「生化學科」簽約，共同研發牛樟芝萃取新藥技術，有治療愛正功效，吳並傳了2份「合作意向書」圖檔當證明。

▲涉詐騙富豪吳振隆3億元的被告徐國峰。（圖／記者劉昌松攝）

▲涉詐騙富豪吳振隆3億元的被告徐國峰。（圖／記者劉昌松攝）

但是吳振隆2016年間，陸續投資了3億多元，卻一直看不到新藥成果或進展，向北醫「生化學科」查證研發進度，校方告知學術單位只有「系所」，沒有「科」，吳振隆才驚覺受騙提告詐欺，台北地檢署檢察官林達24日指揮調查局北機站，兵分5路，搜索約談吳旭昇、陳柏良、徐國峰等6人到案。

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