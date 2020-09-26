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正新輪胎彰化廠大火竄黑煙　環保局籲：住宅緊閉門窗外出戴口罩

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記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣正新輪胎溪州廠，26日中午發生火災工安事故，事發當時廠房竄出劇烈火勢，濃烈的黑煙將整座廠房給覆蓋，甚至還造成4名員工嗆傷、燒燙傷，周遭北斗及雲林西螺等地一片霧茫茫，環保局隨即派空氣品質監測車前往監測空氣品質，彰化縣環保局呼籲當地居民緊閉門窗，外出一定得戴上口罩防護。

▲彰化正新輪胎廠26日發生火警。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲彰化正新輪胎廠火警。（圖／記者唐詠絮翻攝，以下同）

▲彰化正新輪胎廠26日發生火警。（圖／記者唐詠絮翻攝）

彰化縣消防局11時52分獲報溪州鄉橡膠工廠火警，立即派遣各式消防車18輛、多輛救護車、化學車及警消41人搶救，彰化縣長王惠美獲悉後馬上前往關心搶救情形，溪州鄉長江淑芬也趕到，現場由消防局長蕭嘉政與第四大隊調派各分隊搶救。

▲彰化正新輪胎廠26日發生火警。（圖／記者唐詠絮翻攝）

火災現場為5樓RC建物，2樓全面燃燒，三級火災廠房存放橡膠，廠房約5,000平方公尺，現場由大隊長葉清添指揮，12時30分火勢控制，造成4名台籍員工受傷送醫治療，火勢在12時58分撲滅，縣長王惠美也在現場指示勞工處關心後續受傷勞工的關懷協助，現場也派空氣品質監測車前往監測空氣品質。

▲彰化正新輪胎廠火警空拍畫面曝光。（圖／民眾提供）

到今天下午3點為止，全縣5個空氣品質監測站呈現綠色良好及黃色普通等級，環保局長江培根指出，輪胎廠大火，冒出陣陣黑煙，空氣品質監測車已經到場開始檢測，下午會有最新數據，至於民眾擔心空氣中是否會有戴奧辛，這方面的檢測結果須2到3個工作天，同時也提醒受影響區域民眾家戶緊閉門窗避免外出，並加強個人防護，如需外出，建議配戴口罩，以維護個人健康。

▲彰化正新輪胎廠火警空拍畫面曝光。（圖／民眾提供）

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