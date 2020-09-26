白目式肇逃！夜飆過彎撞5機車落跑...不知車牌在原地

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市中壢區26日凌晨3時許，一輛黑色轎車從延平路左轉中美路時，疑似車速過快失控撞上路旁停放的5輛機車，巨大聲響嚇壞沉睡中住戶出門查看，肇事車輛闖禍後未下車，隨即駕車逃離，現場沒有人員傷亡，中壢警方調閱監視畫面查出肇事黑色轎車車號，已通知車主到案說明，以釐清肇事責任。

▲桃園市中壢區26日凌晨3時許，一輛黑色轎車飛快從延平路左轉至中美路時失控撞上路旁停放5輛機車。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市中壢區26日凌晨3時許，一輛黑色轎車飛快從延平路左轉至中美路時失控撞上路旁停放5輛機車。（圖／記者沈繼昌翻攝）

中壢警分局指出，26日凌晨3時25分，一輛黑色轎車從台一線延平路行經中美路口處左轉，疑似車速過快失控撞上路旁停放的機車，因撞擊力道強勁，導致5輛機車與塑膠製的紐澤西護欄都被撞得東倒西歪與毀損，黑色轎車闖禍後停留在現場約半分鐘後逃離現場，所幸未釀成人員傷亡。

▲桃園市中壢區26日凌晨3時許，一輛黑色轎車飛快從延平路左轉至中美路時失控撞上路旁停放5輛機車，現場遺留一張車牌疑似肇事車輛所留。（圖／記者沈繼昌翻攝）

中壢警方接獲民眾報案後趕往現場，發現現場遺留一張車牌，懷疑是肇事黑色轎車車牌，經調閱現場附近監視器畫面確認肇事車輛，已通知車主到案說明以釐清案情，警方提影，用路人駕駛汽機車應隨時注意路況，小心駕駛，以維交通安全。

►生火了！連我媽都用到發光

【更多新聞】

►影／兒跳級台大再赴美攻博士！父母撒千萬養到假學霸 心碎告討血汗錢

►快訊／桃園觀音區2人孔蓋氣爆炸飛！地面隆起 警消戒備封路

►驚險畫面曝！休旅車斑馬線上撞飛路人 陸戰弟兄通報警消搶命