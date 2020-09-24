　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

將缺席台南聚會！韓國瑜曝近期計畫　網喊：挺你的心堅定不移

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲前高雄市長韓國瑜。（圖／ETtoday資料照）

▲前高雄市長韓國瑜。（圖／ETtoday資料照）

記者蘇晏男／台北報導

針對近來網路流傳前高雄市長韓國瑜的行程，韓國瑜24日晚間在臉書回應，近日他計畫晴耕雨讀，目前並沒有參加任何大型公開活動的計畫，希望支持他的好朋友們，別再因為錯誤的訊息而疲於奔命。

韓國瑜表示，向各位關心他的好朋友們報告，卸下公職生涯後，近日他計畫晴耕雨讀，之後如果有值得推薦的好書、或是農作物長出了好的成果，他一定會跟大家分享，祝福大家平安健康、一切愉快。

韓國瑜指出，最近網路上流傳許多他的行程，包括下個月在台南也有一場盛大的聚會，讓許多支持他的好朋友們都相當期待，但他要在這裡向大家說明，目前他並沒有參加任何大型公開活動的計畫，因此，他不會參加台南的活動。

韓國瑜還說，「未來如果日後有任何國瑜會出席的公開活動及公開行程」，他一定會在臉書上親自向大家報告，希望支持他的好朋友們，別再因為錯誤的訊息而疲於奔命，他每次看在眼裡實在相當不忍，也希望大家能夠多多體諒。

對此，有網友表示，「挺你的心，堅定不移」、「好想念市長，身體要顧好，我們都著你再出發」、「失去方知擁有好，韓市長是我們永遠的驕傲挺韓到底永不歇」。

其他人也看了這些...

一階達標！反萊豬連署書逾2萬份送中選會　江啟臣籲：勿卡案
江啟臣籲中選會別卡「食安公投」：反瘦肉精民意高達7成
羅智強轟蔡英文：來聽街頭演講都民進黨支持者　人民很憤怒

更多熱門新聞...

江啟臣力邀蔡英文辯論「萊豬」：真相將會越辯越明！
江啟臣邀總統辯論美豬　朱立倫喊話蔡英文說明真相
食安超越藍綠！　江啟臣：瘦肉精議題交由全民決定

振興一下我們的美麗

►過期票券讓你發大財　快翻出來爽賺1.5倍東森幣

ET快訊
中科院晚間試射...彈道無限高！　專家曝：是這款飛彈
胃痛挫屎…低頭見「5m巨蟲」卡屁！他崩潰猛拉　肚裡還有一堆卵
快訊／國防部證實今1架運8反潛機擾台！　9天累計46架次共機
北北基大雨特報！明低溫下探22度　東北風發威「雨彈砸到這天」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

快訊／國防部證實今1架運8反潛機擾台！　9天累計46架次共機

民進黨提案降公視董監事門檻　政院：非政院版本但尊重

將缺席台南聚會！韓國瑜曝近期計畫　網喊：挺你的心堅定不移

江啟臣：只要符合「民生」對人民有利　國民黨不排斥與其他政黨合作

三仙台目睹飛彈試射！「白光沖天」6秒消失　震撼畫面曝光

不滿法官對黨產條例提釋憲　黨產會聲請法官迴避審判遭駁回

蕭美琴推特自介改「駐美大使」　專家：美國可能已跟蔡英文談建交

海峽論壇露臉影片挨轟　陳玉珍談心聲：我是代表金門

獨／柯文哲參選總統起手式　「瞄準兩岸戰場」27日廣邀藍綠對話

習近平喊合作共贏　AIT轉美國國務院發言人推特打臉

KID左胸貼「小鬼貼紙」堅強上工整玖壹壹　春風自稱「台灣皮卡丘」跳電流舞...洋蔥唱《洋蔥》

聽楊丞琳講「小鬼有趣過往」笑了　鍾欣凌不捨：都是黃爸安慰我們

陳妍希無法親自到小鬼靈堂　彈唱《地球上最浪漫的一首歌》悼念

蔡依林巡演11月重啟？「幾乎全忘了」　收到金曲獎邀約：我其實滿想去的！

粉紅亂子草無濾鏡空拍曝光！南投「棉花糖花海」新秘境10/10開園

老闆被海軍棄單「120碗海鮮麵」　基地外苦等1hr...他暖回：沒關係

精簡使用者介面、支援子母畫面　懶人包整理！iOS 14實用新功能

賀軍翔二女兒提前「剖腹產」　原因曝光...怕「這個星座寶寶」龜毛！

小鬼葬禮30萬！床底藏「貼心巧合」　過來人曝喪葬業行情：名人才這價

優雅貓「豆漿」半夜竟狂野嗨玩　反差驚呆粉絲：網紅的人前人後

快訊／國防部證實今1架運8反潛機擾台！　9天累計46架次共機

民進黨提案降公視董監事門檻　政院：非政院版本但尊重

將缺席台南聚會！韓國瑜曝近期計畫　網喊：挺你的心堅定不移

江啟臣：只要符合「民生」對人民有利　國民黨不排斥與其他政黨合作

三仙台目睹飛彈試射！「白光沖天」6秒消失　震撼畫面曝光

不滿法官對黨產條例提釋憲　黨產會聲請法官迴避審判遭駁回

蕭美琴推特自介改「駐美大使」　專家：美國可能已跟蔡英文談建交

海峽論壇露臉影片挨轟　陳玉珍談心聲：我是代表金門

獨／柯文哲參選總統起手式　「瞄準兩岸戰場」27日廣邀藍綠對話

習近平喊合作共贏　AIT轉美國國務院發言人推特打臉

理工科女生「一定很多人追」？　她唸4年打破迷思：孤獨感更強烈

已婚洋男10年睡1242女！諷「中國女超好睡」偷拍賣錢…網看完怒爆

律喜產雙胞胎出血量過多「感覺快死」　崔敏煥一見她就哭了！

中職／飆154火球4連勝　索沙展現鬥志：當作沒有退路

桃園非編號路燈約3萬盞　市府推動智能路燈及納管

快訊／標普「今年漲幅歸零」！美股開盤繼續跌　初領失業救濟增加

彈道無限高！專家研判是「天弓三增程型」...夜射畫面曝

你們真的合適？約會必觀察的5大重點　對待他人態度看真實性格

豐原太平洋百貨歡慶29週年慶　中秋連假登場

喜歡貓or狗？從「你養的寵物」秒看心理需求　收編浪浪＝人好到爆炸

高雄女監爆性侵案！監視器全程拍攝...遭辱數分鐘

政治熱門新聞

兩岸真開打？戰機一早「轟隆隆」　國防部澄清了！

退將指出海軍缺失　「蔡英文真是厲害」

三仙台飛彈試射「白光沖天」！6秒畫面曝光

北市鬧鐘不一樣　蔡英文：還有3次

王婉諭被出征　網友：還說不是側翼

陳其邁上任滿月！李眉蓁吳益政說這點「不及格」

快訊／國軍訂88杯突棄單　蔡英文親赴飲料店買爆

局長室淪砲房　女記者：丁要我穿短裙網襪像妓女一樣

快訊／國防部證實今1架運8反潛機擾台！　9天累計46架次共機

快訊／共機再擾台！　2架運8反潛機今侵擾我西南防空識別區

邱于軒：有事韓國瑜，沒事陳其邁？

美軍駐台？　黃偉哲：經費不是我們負擔的起

他指馬英九「不如愛國飲料店老闆」　鄭弘儀：好可怕

台灣人認同感達62.6％　逾8成國人支持以「台灣」進軍國際

更多熱門

相關新聞

邱于軒：有事韓國瑜，沒事陳其邁？

邱于軒：有事韓國瑜，沒事陳其邁？

高雄市長陳其邁22日受訪時，直言前朝韓市府所設立的青創基金，執行效果非常不好，對此，國民黨高雄市議員邱于軒也重炮反擊，「有事韓國瑜，沒事陳其邁！」希望未來陳其邁別再提「6月以前如何」，畢竟現在高雄是陳其邁當家，所有人都在期待「2年拚4年」的輝煌政績如何實現。

影／韓國瑜參戰2022北市選舉？　朱立倫：每個人都有參選權利

影／韓國瑜參戰2022北市選舉？　朱立倫：每個人都有參選權利

韓國瑜戰北市？鍾小平、王浩宇喊「桃園」

韓國瑜戰北市？鍾小平、王浩宇喊「桃園」

韓國瑜當台北市長會很好？柯：蛤

韓國瑜當台北市長會很好？柯：蛤

郝龍斌表態挺羅智強　暗指韓國瑜不熟台北市政

郝龍斌表態挺羅智強　暗指韓國瑜不熟台北市政

關鍵字：

韓國瑜

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 小鬼黃鴻升 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

小鬼爸爸今過60大壽　女友峮峮代替他慶生

小鬼4年前演唱會「座位空一片」　粉絲哭曝實況

舊手機回收環保署要送iPhone！

「怕性慾影響學習」男大生驚傳在學校自宮

謝忻「真的是情侶」王少偉錯愕！

「鬼峮戀」幾點幾分約會他都知道　吳宗憲建議小鬼黃鴻升「不要公開」

小鬼過世前交代後事「留一隻手骨」放客廳

媽媽被用球棒+釘子爆打　潑屎妹怒了

超市買404元！他掏500+5元：店員當機了

酒店女「30秒吸管喝光威士忌」　竟是海陸正妹

iPhone 12 發表日10/13！　預購、正式上市時間出爐

痛失摯友小鬼　李千那台上恍惚忘詞

解放軍最難攻破台灣哪個城市？網竟一面倒

熊熊8月底高調PO租屋文！今流產分手

情侶攜手經營火鍋店…上班竟失蹤　家屬驚見2人死在床上

更多

最夯影音

更多
KID左胸貼「小鬼貼紙」堅強上工整玖壹壹　春風自稱「台灣皮卡丘」跳電流舞...洋蔥唱《洋蔥》

KID左胸貼「小鬼貼紙」堅強上工整玖壹壹　春風自稱「台灣皮卡丘」跳電流舞...洋蔥唱《洋蔥》
聽楊丞琳講「小鬼有趣過往」笑了　鍾欣凌不捨：都是黃爸安慰我們

聽楊丞琳講「小鬼有趣過往」笑了　鍾欣凌不捨：都是黃爸安慰我們

陳妍希無法親自到小鬼靈堂　彈唱《地球上最浪漫的一首歌》悼念

陳妍希無法親自到小鬼靈堂　彈唱《地球上最浪漫的一首歌》悼念

蔡依林巡演11月重啟？「幾乎全忘了」　收到金曲獎邀約：我其實滿想去的！

蔡依林巡演11月重啟？「幾乎全忘了」　收到金曲獎邀約：我其實滿想去的！

粉紅亂子草無濾鏡空拍曝光！南投「棉花糖花海」新秘境10/10開園

粉紅亂子草無濾鏡空拍曝光！南投「棉花糖花海」新秘境10/10開園

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城慶中秋

寵物雲商城慶中秋

中秋烤肉 毛孩也想吃肉肉！輸入「ss100」現折100「ss200」折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面