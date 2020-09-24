將缺席台南聚會！韓國瑜曝近期計畫　網喊：挺你的心堅定不移

▲前高雄市長韓國瑜。（圖／ETtoday資料照）

記者蘇晏男／台北報導

針對近來網路流傳前高雄市長韓國瑜的行程，韓國瑜24日晚間在臉書回應，近日他計畫晴耕雨讀，目前並沒有參加任何大型公開活動的計畫，希望支持他的好朋友們，別再因為錯誤的訊息而疲於奔命。

韓國瑜表示，向各位關心他的好朋友們報告，卸下公職生涯後，近日他計畫晴耕雨讀，之後如果有值得推薦的好書、或是農作物長出了好的成果，他一定會跟大家分享，祝福大家平安健康、一切愉快。

韓國瑜指出，最近網路上流傳許多他的行程，包括下個月在台南也有一場盛大的聚會，讓許多支持他的好朋友們都相當期待，但他要在這裡向大家說明，目前他並沒有參加任何大型公開活動的計畫，因此，他不會參加台南的活動。

韓國瑜還說，「未來如果日後有任何國瑜會出席的公開活動及公開行程」，他一定會在臉書上親自向大家報告，希望支持他的好朋友們，別再因為錯誤的訊息而疲於奔命，他每次看在眼裡實在相當不忍，也希望大家能夠多多體諒。

對此，有網友表示，「挺你的心，堅定不移」、「好想念市長，身體要顧好，我們都著你再出發」、「失去方知擁有好，韓市長是我們永遠的驕傲挺韓到底永不歇」。

其他人也看了這些...

►一階達標！反萊豬連署書逾2萬份送中選會 江啟臣籲：勿卡案

►江啟臣籲中選會別卡「食安公投」：反瘦肉精民意高達7成

►羅智強轟蔡英文：來聽街頭演講都民進黨支持者 人民很憤怒

更多熱門新聞...

►江啟臣力邀蔡英文辯論「萊豬」：真相將會越辯越明！

►江啟臣邀總統辯論美豬 朱立倫喊話蔡英文說明真相

►食安超越藍綠！ 江啟臣：瘦肉精議題交由全民決定

►振興一下我們的美麗