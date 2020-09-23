影／韓國瑜參戰2020北市選舉？　朱立倫：每個人都有參選權利

記者羅婉庭／新北報導

2020台北市長前哨戰已開打，國民黨內則有台北市議員羅智強、立委蔣萬安都表態參選，前高雄市長韓國瑜也傳出有意參戰，對此，前新北市長朱立倫23日表示，每個人都有參選權利。

針對前高雄市長韓國瑜動作頻頻，據傳他有意參選台北市長選舉，朱立倫則表示，每一個人都可以參選最大家的權利，但現階段就是每一位都把現在的工作做好，他也給曾鼓勵過蔣萬安、羅智強，每一位大家都把現在的工作做好，因為舉離選舉還有兩年多的時間。





▲朱立倫重陽敬老義剪義診活動。（圖／記者宋良義攝）