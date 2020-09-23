　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陳其邁批韓國瑜「這政策」效果非常不好　邱于軒怒：別再提6月前

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲高雄市長陳其邁 。（圖／記者吳世龍攝）

▲高雄市長陳其邁 。（圖／記者吳世龍攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市長陳其邁22日受訪時，直言前朝韓市府所設立的青創基金，執行效果非常不好，對此，國民黨高雄市議員邱于軒也重炮反擊，「有事韓國瑜，沒事陳其邁！」希望未來陳其邁別再提「6月以前如何」，畢竟現在高雄是陳其邁當家，所有人都在期待「2年拚4年」的輝煌政績如何實現。

高雄市長陳其邁22日受訪時談到2021年高雄市預算編列，表示今年將會延續再編列1億元青創基金，不過他也提到，「過去的執行率非常的差，大概3億的預算編列裡面，因為執行效果非常的不好，所以它的重點是在檢討執行效率」，要求青年局必須盤點預算。

對此，國民黨高雄市議員邱于軒也忍不住在臉書反擊：「開始了！有事韓國瑜，沒事陳其邁！」邱于軒表示，我是看著青年局從無到有，在眾志成城下設立的！前市府對高雄青年就業、創業、低薪和北漂等問題相當重視，才籌設青年局。

▲邱于軒呼籲國民黨先蹲下。（圖／記者李毓康、張榮恩攝）

▲陳其邁批評韓市府青創基金執行效率不好，邱于軒忍不住開酸。（組合圖／記者李毓康、張榮恩攝）

邱于軒認為，市府財務困窘錢本來就要花在刀口上，年初又受到疫情影響，市場通路不如預期等挑戰，「陳市長不顧這些因素一句，『在6月以前預算執行效果非常不好』，讓這些辛苦同仁情何以堪！難道為了拼執行率，要青年局開始大撒幣，到最後辛苦的還是懷有創業夢的高雄年輕人。

邱于軒最後還酸，希望未來陳其邁別再提「6月以前」如何，畢竟現在高雄是陳其邁當家，我們也在期待你的「兩年拚四年」的輝煌政績如何實現！「二階輕軌照原路線蓋嗎？捷運何時會到林園？旗山廢爐渣怎麼辦？種種市政問題都是您要面對！別忘了，在您批判前市府時，受傷最深的卻是在您麾下辛苦打拼的基層公務員！」

貼文一出後，也吸引許多網友回應，「6月6以後的馬路舖的非常爛，真正的薄油路」、「怎麼我們的補選市長變成了嘴砲市長，什麼都在砲打前市長！」、「嘴砲別人是市長該有的態度嗎？」、「好的算其邁，壞的往後丟國瑜」、「把人家趕下來了，是要多有效果」、「那我們就等著看六月以後效果多好囉~」

►過期票券心肺復甦術！點這兌換東森幣

ET快訊
快訊／熊熊爆分手特斯拉男後首發聲！「9愛心＋5符號」黑白照留
友人說「黃鴻升蹲在那裡看大家」　李易鼻酸擺椅子：怕你腳痠
快訊／新增輸出病例19例！菲律賓、日本民眾自台灣返回母國遭確
味全龍簽下王維中5年3個月合約曝光！總額超高
快訊／峮峮送別小鬼後首發聲：不曉得哪天我才會復原
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

食安超越藍綠！　江啟臣：瘦肉精議題交由全民決定

「戰爭爆發兩岸都是輸家」　江啟臣籲民進黨、中共開啟對話

陳其邁批韓國瑜「這政策」效果非常不好　邱于軒怒：別再提6月前

國防委員會召委王定宇羅致政僵持不下　柯建銘協調至最後一刻

衛環召委跳船改投民進黨　王婉諭：國民黨屢占議場無法放心

林為洲為召委怒嗆時力「裝肖維」　王婉諭反擊：從來就不是側翼

入選《TIME》百大影響人物　蔡英文：這是台灣人共同的成就

影／江啟臣邀總統辯論美豬　朱立倫喊話蔡英文說明真相

趙少康批蔡英文與陸為敵　游淑慧：對岸恐順應民意「打過來」

蔡英文列TIME百大人物　總統府：人民團結讓世界肯定台灣

吳宗憲擁KID唱《天堂有多遠？》給小鬼　柯有倫.任賢齊等8男星合唱流下男兒淚

鄭元暢待小鬼靈堂「用笑掩飾悲傷」　難忘他「不順路也貼心載我回家」

恆述法師新造型「假睫毛+高跟鞋」　喊話張菲開節目：螢幕和好啊！

男抓女騎士下車嗆「會找到妳」　脫衣怒吼警...下秒被狠摔壓制！

共機擾台...美發警示「別攻台灣」 陸外交部：支持台獨注定失敗！

出界就墜谷！1對1鬥牛賽開打 高海拔籃球場2男「攻防搶上籃」

打燈無敵？三寶違規硬切左轉擋道　救護車遭逼繞路...網怒批：自私！

精簡使用者介面、支援子母畫面　懶人包整理！iOS 14實用新功能

總統稍早前往茶專飲料店畫面及飲料杯畫面1

吳宗憲寫歌送小鬼「不知道天堂有多遠？」　Lulu聽一半哭出來...憲哥暖幫擦淚

食安超越藍綠！　江啟臣：瘦肉精議題交由全民決定

「戰爭爆發兩岸都是輸家」　江啟臣籲民進黨、中共開啟對話

陳其邁批韓國瑜「這政策」效果非常不好　邱于軒怒：別再提6月前

國防委員會召委王定宇羅致政僵持不下　柯建銘協調至最後一刻

衛環召委跳船改投民進黨　王婉諭：國民黨屢占議場無法放心

林為洲為召委怒嗆時力「裝肖維」　王婉諭反擊：從來就不是側翼

入選《TIME》百大影響人物　蔡英文：這是台灣人共同的成就

影／江啟臣邀總統辯論美豬　朱立倫喊話蔡英文說明真相

趙少康批蔡英文與陸為敵　游淑慧：對岸恐順應民意「打過來」

蔡英文列TIME百大人物　總統府：人民團結讓世界肯定台灣

被捲入徐永明收賄！徐旭東怒飆：根本不認識他

中職／泰迪對決曼恩　運彩看好統一勝樂天

川普聯合國大會狂嗆中國　北京：證明「霸凌」是最世界嚴重威脅

搶救國5！北宜客運特定假期擬「全額補助」　林佳龍預告盡快試辦

溢價飆3662%！「杜康-DR」狠甩元大石油正2紀錄　分析師看傻

快訊／屏東枋山台1線車禍！小巴追撞自小客　車尾潰縮駕駛慘受困

裘爺冥燈再現！G3賽前斷言金塊死定了　網：不愧東方神秘力量

國內新冠肺炎維持509例確診「22人住院隔離中」

紅到德國！伊登戴冠軍神帽再奪冠　王惠美祝賀：邀冬奧後回彰化

快訊／北市養護所火警奪3命！　負責人「過失致死」諭令30萬交保

情侶搭火車激吻！他下秒「大手覆山丘」　超母湯畫面...高清照瘋傳網羞炸

政治熱門新聞

快訊／國軍訂88杯突棄單　蔡英文親赴飲料店買爆

名嘴：小英議題抓得準　民進黨萬年執政了

馬曝四大關鍵：台海若開戰美援台機會低

「吉卜力大賽」迷因瘋傳！縣市首長、立委也參戰

王浩宇飆罵時代力量「這種垃圾政黨」

快訊／共軍又來了！國防部：今2架運8反潛機侵擾我西南防空識別區

蔡英文挨批作秀　黃暐瀚：在野黨主席更糟

吳斯懷糾正總統府：共軍還沒到領空耀武揚威

3涉貪立委遭續押　民進黨陳明文不滿

苦苓：「自稱中國人」是否該看管起來？

苗博雅引用大雄、胖虎暗諷侯友宜！

吳釗燮：對岸稱沒有海峽中線　等同摧毀台海現狀

局長室淪砲房　女記者：丁要我穿短裙網襪像妓女一樣

一張圖看反瘦肉精民調　藍揭「大內宣」

更多熱門

相關新聞

影／韓國瑜參戰2020北市選舉？　朱立倫：每個人都有參選權利

影／韓國瑜參戰2020北市選舉？　朱立倫：每個人都有參選權利

2020台北市長前哨戰已開打，國民黨內則有台北市議員羅智強、立委蔣萬安都表態參選，前高雄市長韓國瑜也傳出有意參戰，對此，前新北市長朱立倫23日表示，每個人都有參選權利。

2020旗津黑沙玩藝節　9/27「潮」流登場

2020旗津黑沙玩藝節　9/27「潮」流登場

酒駕男騎車沒開大燈心虛　竟騎車衝撞員警

酒駕男騎車沒開大燈心虛　竟騎車衝撞員警

韓國瑜戰北市？鍾小平、王浩宇喊「桃園」

韓國瑜戰北市？鍾小平、王浩宇喊「桃園」

營建成本上攀　專家洩：「邊蓋邊賣」個案比例將增

營建成本上攀　專家洩：「邊蓋邊賣」個案比例將增

關鍵字：

高雄陳其邁韓國瑜罷免預算青創基金邱于軒

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 小鬼黃鴻升 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

小鬼黃鴻升留4280萬遺產！律師曝「殘酷現實」

酒店女「30秒吸管喝光威士忌」　竟是海陸正妹

賓士貼壁飛行200米　一排護欄全撞爛

小鬼過世前交代後事「留一隻手骨」放客廳

熊熊毀婚特斯拉男原因曝光！

小鬼護峮峮不認愛　遇記者躲路燈怕曝光

熊熊特斯拉未婚夫「開法拉利載妹偷吃」！

手機壞了分期還要繳？女大生邏輯嚇死人

信義區網帥爆8劈　正宮還是20萬粉網紅

小鬼4000萬遺產「生母也能繼承一半」！律師揭2難關

華岡5人幫靈堂手牽手「不敢哭出聲」！許瑋甯潰堤了

眾女友身材好到包不住　IG床照狂曬深溝妹

吳宗憲鬆口「打算退出《玩很大》」！　遭質疑節目太累：我從不准危險發生

特斯拉男爛事太多…熊熊爆動胎氣「胎兒流掉」！

快訊／國軍訂88杯突棄單　蔡英文親赴飲料店買爆

更多

最夯影音

更多
吳宗憲擁KID唱《天堂有多遠？》給小鬼　柯有倫.任賢齊等8男星合唱流下男兒淚

吳宗憲擁KID唱《天堂有多遠？》給小鬼　柯有倫.任賢齊等8男星合唱流下男兒淚
鄭元暢待小鬼靈堂「用笑掩飾悲傷」　難忘他「不順路也貼心載我回家」

鄭元暢待小鬼靈堂「用笑掩飾悲傷」　難忘他「不順路也貼心載我回家」

恆述法師新造型「假睫毛+高跟鞋」　喊話張菲開節目：螢幕和好啊！

恆述法師新造型「假睫毛+高跟鞋」　喊話張菲開節目：螢幕和好啊！

男抓女騎士下車嗆「會找到妳」　脫衣怒吼警...下秒被狠摔壓制！

男抓女騎士下車嗆「會找到妳」　脫衣怒吼警...下秒被狠摔壓制！

共機擾台...美發警示「別攻台灣」 陸外交部：支持台獨注定失敗！

共機擾台...美發警示「別攻台灣」 陸外交部：支持台獨注定失敗！

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城慶中秋

寵物雲商城慶中秋

中秋烤肉 毛孩也想吃肉肉！輸入「ss100」現折100「ss200」折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面