陳其邁批韓國瑜「這政策」效果非常不好　邱于軒怒：別再提6月前

▲高雄市長陳其邁 。（圖／記者吳世龍攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市長陳其邁22日受訪時，直言前朝韓市府所設立的青創基金，執行效果非常不好，對此，國民黨高雄市議員邱于軒也重炮反擊，「有事韓國瑜，沒事陳其邁！」希望未來陳其邁別再提「6月以前如何」，畢竟現在高雄是陳其邁當家，所有人都在期待「2年拚4年」的輝煌政績如何實現。

高雄市長陳其邁22日受訪時談到2021年高雄市預算編列，表示今年將會延續再編列1億元青創基金，不過他也提到，「過去的執行率非常的差，大概3億的預算編列裡面，因為執行效果非常的不好，所以它的重點是在檢討執行效率」，要求青年局必須盤點預算。

對此，國民黨高雄市議員邱于軒也忍不住在臉書反擊：「開始了！有事韓國瑜，沒事陳其邁！」邱于軒表示，我是看著青年局從無到有，在眾志成城下設立的！前市府對高雄青年就業、創業、低薪和北漂等問題相當重視，才籌設青年局。

▲陳其邁批評韓市府青創基金執行效率不好，邱于軒忍不住開酸。（組合圖／記者李毓康、張榮恩攝）

邱于軒認為，市府財務困窘錢本來就要花在刀口上，年初又受到疫情影響，市場通路不如預期等挑戰，「陳市長不顧這些因素一句，『在6月以前預算執行效果非常不好』，讓這些辛苦同仁情何以堪！難道為了拼執行率，要青年局開始大撒幣，到最後辛苦的還是懷有創業夢的高雄年輕人。

邱于軒最後還酸，希望未來陳其邁別再提「6月以前」如何，畢竟現在高雄是陳其邁當家，我們也在期待你的「兩年拚四年」的輝煌政績如何實現！「二階輕軌照原路線蓋嗎？捷運何時會到林園？旗山廢爐渣怎麼辦？種種市政問題都是您要面對！別忘了，在您批判前市府時，受傷最深的卻是在您麾下辛苦打拼的基層公務員！」

貼文一出後，也吸引許多網友回應，「6月6以後的馬路舖的非常爛，真正的薄油路」、「怎麼我們的補選市長變成了嘴砲市長，什麼都在砲打前市長！」、「嘴砲別人是市長該有的態度嗎？」、「好的算其邁，壞的往後丟國瑜」、「把人家趕下來了，是要多有效果」、「那我們就等著看六月以後效果多好囉~」