中秋節應景食品抽驗結果　台南111件全數符合規定

▲台南市衛生局為確保消費者安心選購應景月餅及烤肉食材，前往傳統市場、超市、大賣場等商家稽查及中秋節食品抽驗，共計抽驗111件，檢驗結果全數合格。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

2020年中秋節將屆，台南市衛生局為確保消費者安心選購應景月餅及烤肉食材，前往傳統市場、超市、大賣場等商家稽查及中秋節食品抽驗，包括月餅成品、餡料及應景烤肉常用食材、肉類及肉類加工製品、水產類及水產類加工製品、豆製品及烤肉醬等，共計抽驗111件，檢驗結果全數合格。

衛生局指出，檢驗項目包括防腐劑、甜味劑、著色劑、保色劑、殺菌劑、漂白劑、農藥多重殘留分析、乙型受體素類、動物用藥殘留等，111件抽驗全數符合規定。

秋節前夕，衛生局也會同市府消保官稽查月餅製售商、星級飯店業、烤肉產品製造廠及燒烤餐飲業，確保業者作業環境衛生安全，讓市民歡度佳節，也能吃得安心。衛生局呼籲食品業者，從事食品製造販售應依據「食品安全衛生管理法」規定，產製販售過程需符合「食品良好衛生規範準則」，以確保食品安全及衛生。

黃偉哲市長提醒市民，天氣仍炎熱，食品不易保存，民眾要遵守預防食品中毒五要原則：「要新鮮」、「要澈底加熱」、「要生熟食分開」、「要洗手」、「要注意保存溫度」；本局再次提醒消費者選購食材應注意來源、保藏儲存條件，選擇包裝完整、看清食品標示，烤肉時生熟食應分開存放，避免交互污染，充分加熱後再食用，以確保食用安全。即食食品勿於常溫環境下放置過長，以避免微生物孳生危害健康；消費者若有任何食品衛生問題，歡迎洽詢衛生局食品藥物管理科06-2679751。

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