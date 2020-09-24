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中秋親子共遊必看！盤點2020台灣設計展「check in 新竹人來瘋」7大親子熱點

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盤點2020台灣設計展「check in 新竹人來瘋」7大親子熱點（圖／新竹市政府提供）

▲台灣第一位太陽馬戲團團員陳星合，將在2020台灣設計展帶來雜耍教室，教導民眾一起玩雜耍。（圖／新竹市政府提供）

生活中心／新竹報導

2020台灣設計展「check in 新竹－人來瘋」10/1正式開跑，除了文青風的舊城區、科技感的新竹公園兩大主展區外，串聯兩展區步行路線也是一大亮點，沿途可欣賞台灣第一位太陽馬戲團員的陳星合、當代偶戲劇場「無獨有偶」等藝術家演出及35場街頭表演，總計超過50場互動舞台和街頭表演成為爸媽連假首選！

此外，還規劃了最適合親子共遊的「圓形廣場」、「有樂電影院」、「光雕投影」及護城河岸的「兩大市集」，孔廟內則展出吸睛的「世界最美教科書」，寓教於樂最適合親子中秋同遊，在賞月前來趟設計文化深度之旅，讓親子感情更加緊密。

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盤點2020台灣設計展「check in 新竹人來瘋」7大親子熱點（圖／新竹市政府提供）

▲2020台灣設計展正式進入倒數，15公尺高的新竹獸登場。（圖／新竹市政府提供）

連假期間，新竹公園和舊城區護城河沿岸將輪番上陣各式戶外藝術饗宴，不僅邀請到曾是太陽馬戲團員陳星合帶來《雜耍教室》，教導民眾一起玩雜耍；女諧星大文則將推著代表新竹特色的米粉寶寶嬰兒車與民眾進行互動式舞台表演；「無獨有偶」則將帶來《落跑長頸鹿》和《山與海—巨人來了》。網路搞笑人氣團體「嚎哮排演」將表演最受歡迎的《深噎食堂》，用一台餐車變出不同戲劇張力；編舞家董怡芬與導演陳彥斌共同合作的《街道上凡人不會看到的風景》則結合馬戲雜耍、舞蹈，另外，「僻室」帶來的《我要一間大房子》更以歌舞劇探討「家」的意義。

盤點2020台灣設計展「check in 新竹人來瘋」7大親子熱點（圖／新竹市政府提供）

▲當代偶戲「無獨有偶」將演出山與海－巨人來了。（圖／新竹市政府提供）

本次展覽將亮相重新整修「護城河公園」、「東門城」，帶領民眾宛如「穿越」回到清朝，欣賞全台唯一、歷史長達百年的護城河。此外，連假期間護城河兩側還將舉辦新竹味市集、設計有本事兩大市集，「新竹味市集」找來兩大知名市集品牌「好好手感微笑市集」、「Pinkoi」站台，讓民眾可選購最有設計感手作商品。「設計有本事」則有「台東熱氣球嘉年華」、臺虎精釀、法朋洪培，及知名「床墊」眠豆腐前來設攤。

盤點2020台灣設計展「check in 新竹人來瘋」7大親子熱點（圖／新竹市政府提供）

▲改造後的護城河公園，保留了護城河藍色河水、周邊綠色廊道，升級周邊配置，讓民眾享有優質安全的休憩空間。（圖／新竹市政府提供）

「世界最美的教科書展」同時展出臺灣與日本兩地教科書，呈現時期的教科書變遷。台灣與日本曾經在同樣時間緯度下牽扯，但兩地教育策略與實踐、台日思考的不同又可從教科書的差異下看出端倪，值得參觀民眾細細品味，開拓更多元思考的觀點。「有樂電影院」則在新竹市影像博物館上映，精心規劃以經典電影與親子影片如《魔法阿媽》、《幸福路上》，打造溫馨的親子共享片單。

盤點2020台灣設計展「check in 新竹人來瘋」7大親子熱點（圖／新竹市政府提供）

▲孔廟西廂內展區世界最美教科書。（圖／翻攝自FB「台灣設計展 Taiwan Design Expo」）

除了靜態展覽也有動態設施，圓形廣場以循環材料打造，以簡單、抽象的外型設計，讓每個裝置維持「開放歡迎」的機能，沒有特定的遊戲規則，憑藉各自想像使用，激盪出孩子無限的想像與創造力，直徑9 米的「跳跳瘋」可盡情彈跳攀爬；定時噴出泡泡的「泡泡瘋」，讓你重溫追逐泡泡的美好記憶。在冷漠的都市叢林中，重拾孩提時的趣味童趣。

玩累了，還有位於美術館的「光雕投影」，外牆有以「光動域」為主題的光雕投影展，館內則有新竹的「人生跑馬燈｣，訴說新竹市東西南北門等各區的舊城故事，靜靜品味，一次讀懂新竹老城歷史。

新竹市長林智堅表示，「check in 新竹人來瘋」適合大人小孩同歡，在中秋連假，不妨到新竹走一遭，體會品味新竹之美，感受風城的獨特設計人文魅力。

2020 台灣設計展活動官網：www.designexpo.org.tw/

盤點2020台灣設計展「check in 新竹人來瘋」7大親子熱點（圖／新竹市政府提供）

盤點2020台灣設計展「check in 新竹人來瘋」7大親子熱點（圖／新竹市政府提供）

▲2020台灣設計展即將開展。（圖／新竹市政府提供）

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