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台南藍軍問黃偉哲要吃萊克多巴胺豬嗎？　黃偉哲表態他個人不吃！

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▲台南市議會開議，國民黨團特別準備兩隻大美豬看板，寫著支持台灣本土豬肉，王家貞議員問黃偉哲市長吃不吃萊克多巴胺豬，黃偉哲表態說不。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市議會開議，國民黨團特別準備兩隻大美豬看板，寫著支持台灣本土豬肉，王家貞議員問黃偉哲市長吃不吃萊克多巴胺豬，黃偉哲表態說不。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市議會第3屆第4次定期大會24日開幕，國民黨團特別準備兩隻大美豬看板，寫著支持台灣本土豬肉，書記長王家貞議員問黃偉哲市長支不支持本土豬？吃不吃萊克多巴胺豬？黃偉哲清楚表態，支持台灣本土豬，他個人不吃萊克多巴胺豬。

王家貞議員拿著看板，表態支持台灣本土豬肉，質疑蘇貞昌怎會在國會殿堂說國民黨反對美豬，還跟美國告狀，明知國人反對萊克多巴胺美國豬，民進黨自己做的民調卻說國人贊成，這不是騙甚麼是騙？台灣已邁入老年化社會，無辜的安養中心老人，吃營養午餐的青少年和英勇戰士，會不會吃到萊克多巴胺豬肉？

▲台南市議會開議，國民黨團特別準備兩隻大美豬看板，寫著支持台灣本土豬肉，王家貞議員問黃偉哲市長吃不吃萊克多巴胺豬，黃偉哲表態說不。（圖／記者林悅翻攝，下同）

王家貞直接問黃偉哲市長，支持本土豬嗎？吃不吃萊克多巴胺美豬？黃偉哲市長明白表態，支持本土豬，他個人不吃萊克多巴胺豬。

蔡育輝議員再詢問黃偉哲，連黃市長都不吃萊克多巴胺豬，執政的民進黨為何要進口萊克多巴胺美豬？台灣邊境無普篩試劑，毫無邊境管理能力，無法把關，顯見蔡英文政府全為政治利益，完全不顧國人健康。

林美燕議員表示，台灣有這麼多美食如何把關？民進黨中央開放萊克多巴胺豬，卻要地方負責稽查，地方預算是增加還是減少，萊克多巴胺食品來源如何檢驗，沒錢沒人，台南市準備好了嗎？

李中岑議員說，民進黨一直標示本土豬標章，但大家擔心的是萊克多巴胺美豬，怕吃到瘦肉精美國豬肉，至今卻未見美國豬標章，美國豬標章何在？是否應明白告知民眾，店家所使用肉品究竟是那種豬，讓民眾吃得安心買得安心。

盧崑福議員則怒罵民進黨不要臉真是天下無敵，民進黨當年是怎麼罵馬英九瘦肉精政策，明知道瘦肉精傷民現在卻滿口謊言，明知道瘦肉精傷民，每天開口卻只談政治利益不把人民生活當一回事，民進黨已經執政還當自己在野黨。

蔡淑惠議員指出，蔡英文政府開放萊克多巴胺豬，真的對本土產業衝擊非常大，優質的本土豬真的無法跟低價的萊克多巴胺美豬抗衡，好多鄉親都跟她們陳情，怎樣避免買到或吃到含萊克多巴胺的美國豬？請台南市政府正視鄉親的恐懼和憂心，推出美國萊克多巴胺豬標章，不要只標示產地。
林燕祝議員則引用數據說專家批民進黨欺騙民眾，不用國際美豬瘦肉精ppb，卻用ppm偷渡容許量的誤差，這種行為民眾怎會支持。

李鎮國議員強調，蔡英文政府不要玩文字遊戲，民眾根本搞不清楚何謂ppb何謂ppm，所有標示應更細緻，大賣場有大賣場標示，傳統市場有傳統市場標示，也應更嚴謹。

·質地溫和、深層潔淨，掃光痘痘粉刺
 

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