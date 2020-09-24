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王正坤提醒台南中小企業　預防新冠肺炎疫情再次衝擊台南小吃

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▲藝群醫學美容集團總裁王正坤醫師，在成功大學中小企業管理顧問進修班授課時，提醒台南中小企業，預防新冠肺炎疫情再次衝擊台南小吃。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲藝群醫學美容集團總裁王正坤醫師，在成功大學中小企業管理顧問進修班授課時，提醒台南中小企業，預防新冠肺炎疫情再次衝擊台南小吃。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

藝群醫學美容集團總裁王正坤醫師，23日晚上在成功大學中小企業管理顧問進修班授課時，講授「策略管理、品牌管理與新冠肺炎疫情再次衝擊的因應之道」，提醒台南中小企業，預防新冠肺炎疫情再次衝擊台南小吃，精闢見解獲得全體學員喝采，師生一起交換分享台南中小企業市場現況與經營經驗。

▲藝群醫學美容集團總裁王正坤醫師，在成功大學中小企業管理顧問進修班授課時，提醒台南中小企業，預防新冠肺炎疫情再次衝擊台南小吃。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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王正坤醫師首先請問學員們，什麼產業營業額下滑？什麼產業營業額上升？學員們都是各行各業的經理人，他們紛紛說，營業下滑的產業是餐廳、住宿、航空業與精品業，營業上升的是房地產、建築業、貨運、股票、網路產業，這是中小企業經理人的親自感受。隨著疫情減緩，台南小吃業者業績慢慢回溫，可是冬天又要來臨，新冠肺炎疫情又要再次衝擊經濟，歐洲準備開始鎖國，王正坤醫師提出因應之道。

身為企管博士的王正坤醫師表示，受到新冠肺炎影響，有傳染的可能，只要是「非必須、不急迫、人與人需要實際接觸」的產業，營業額都會下滑。而網路產業興起，採用視訊會議、雲端儲存、電子設備等等可以繼續遠端溝通、開會與經營企業。上半年，受到疫情衝擊，全球股市狂跌，很多經濟學家開始猜測股市與經濟是V型或U型反轉，結果現在的現象是看到K型復甦，所謂K型復甦是指有錢人變得更有錢，窮人變得更窮，擴大貧富差距。通常情緒的變化比較容易呈現V型反轉，常常極度悲觀或極度樂觀。

▲藝群醫學美容集團總裁王正坤醫師，在成功大學中小企業管理顧問進修班授課時，提醒台南中小企業，預防新冠肺炎疫情再次衝擊台南小吃。（圖／記者林悅翻攝，下同）

而產業界的反轉，需要從面對衝擊，開始規劃，落實執行等等的步驟，需要一些時間來慢慢往前推移，所以實體產業通常呈現U型反轉。而面對此次疫情，美國聯準會印鈔票撒錢，造成全世界的中央銀行，都在瘋狂印製鈔票撒錢紓困，結果熱錢太多，到處流竄，造成有錢人害怕自己手上的現金貶值，紛紛把金錢拿去購買房地產、黃金與股票，造成幾個月內，全球房地產大漲，黃金大漲，網路公司的股票也在6個月內瘋狂上漲5倍。有錢人拿到更多的熱錢，拿去炒作房地產，變成更有錢。窮人照樣在失業，領取政府補助的紓困金，只能拿去購買三餐，依舊變得更沒有錢，所以全世界的貧富差距更大。

王正坤醫師說，台南小吃在全國很有名氣，過去充滿人潮，在疫情期間營業額下降，好不容易等到復甦，又要面對冬天疫情再次衝擊。王正坤身為企管博士與皮膚科專科醫師，現任藝群醫學美容集團總裁與台灣美容醫療促進協會理事長，王正坤醫師指導學員結合2個管理理論「SWOT分析與RBV觀點」來面對新的疫情衝擊，SWOT分析當中，台南小吃的優勢是好吃、有名氣、網路很紅、消費者很多。劣勢是需要人與人實際接觸才能進食，客群分散在全國各地。機會是政府有很多紓困、振興與提振觀光的計畫。威脅是新的疫情再次衝擊。

▲藝群醫學美容集團總裁王正坤醫師，在成功大學中小企業管理顧問進修班授課時，提醒台南中小企業，預防新冠肺炎疫情再次衝擊台南小吃。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南小吃業者，可以運用自己的優勢，抓住政府協助行銷的機會，維持消費者來台南的溫度。而小吃產業的劣勢面對疫情威脅時，必須有準備措施，隔離座位讓消費者不會害怕坐下來，並且搭配新興起的外送食物業者來運送熱食，或者宅配來運送低溫保存的食品，讓遠距離的消費者依舊可以透過運輸業者來吃到台南小吃。

RBV資源基礎觀點就是檢視自己餐廳內部的核心價值，餐廳的核心價值就是要好吃，如果不好吃，透過行銷也是無法挽救。每家小吃業者必須建立自己的核心價值，要好吃、行銷、創意、加強曝光、並與其他外送物流業者合作，讓每位消費者都願意克服疫情障礙，來台南吃小吃或透過網路購買。在企業經營過程當中，一定常常遇到危機，有超前部署，提出因應之道，就可以減少衝擊。

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