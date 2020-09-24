全國議會透明度第一　台南市議長郭信良：感謝肯定再接再厲

▲公民監督國會聯盟進行全國議會透明度調查，台南市議會在全國22縣市議會裡榮獲第一名，郭信良議長表示，這份成績是所有第3屆議員們共同努力成果。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

公民監督國會聯盟自2013年起進行全國議會透明度調查，9月15日公布2020年的調查結果，台南市議會在全國22縣市議會裡榮獲第一名，公共電視也特地採訪郭信良議長，郭信良議長表示，這份成績是所有第3屆議員們共同努力得來的成果，他很感謝這份肯定，也會再接再厲，讓更多民眾參與議事進行的過程。

郭信良議長指出，公督盟上一次公布調查結果是在2018年，當時台南市議會得到的評語是「待加強」，連「尚可」都達不到。時經2年，台南市議會不僅得到「較佳」的評語，更一躍成為全國第一名，議員們及議會團隊都感到很開心，這是屬於全體的榮耀。

郭信良議長說明，這2年來，台南市議會不管是定期會或是臨時會，都有電視轉播。在網路直播部分，包括程序委員會在內，只要有開議的議程，全部都會進行網路直播；錯過直播時間的民眾可以隨時點開台南市議會網頁或台南市議會LINE觀看，不受時間、地點的限制。另外，目前針對專案報告、市政總質詢議程，都有手語同步翻譯，照顧聽障朋友瞭解議政的需求。

郭信良議長強調，許多讓議事進行更透明化的建議，都是這屆議員提出。議員們不僅不擔心讓問政過程公開，還希望讓更多市民能同步監督地方建設，落實「監督市政，全民一起來」的願景，這也是議員們對自身問政品質有信心的表現。

對於公督盟提出的26項調查指標，台南市議會還有進步的空間，郭信良議長也表示將再努力，予以改善；盡力維持民眾參與市政監督管道的暢道，促使更多人關心地方建設與發展。

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