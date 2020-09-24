美軍進駐台灣？　黃偉哲：龐大經費不是我們負擔的起

▲台南市長黃偉哲。（資料照／記者林悅翻攝）



記者黃巈禾／台北報導

最新一期美國陸軍「軍事評論雙月刊」（MilitaryReview）報導提及，美軍應重返台灣，在台灣駐軍。對此，台南市長黃偉哲23日出席中常會前受訪表示，龐大的美軍進駐經費，「不是我們負擔的起」。

「軍事評論雙月刊」（MilitaryReview）以中國武力犯台為主題作系列報導，包含台海衝突時間軸、中國對台經濟戰、美軍重返台灣等面向分析，其中在美軍重返台灣的部分呼籲，美軍需重新進駐台灣，藉此清楚向中國表達，美國願意以軍事行動支持台灣，並且能夠增加中國進攻台灣的成本，降低兩岸發生衝突的機會。

黃偉哲指出，這是美國軍方就軍事論軍事的說法，最後美國總統川普會不會做這樣的政治決定，跟台灣接不接受這樣的好意，有很大的距離。

黃偉哲提到，美軍駐台過去因為中美防禦條約而有一定程度，但現在這個都是隸屬，且事實上在中亞國家或是在歐洲國家、地中海國家，對美軍進駐事實上都有一些不同的想法，「而且龐大美軍進駐的經費，也不是我們負擔的起」。

黃偉哲還說，這部分是可以討論的公共議題，不過，現在在台灣的討論不是很多，也不成熟，對於美軍就軍事論軍事的說法予以尊重。