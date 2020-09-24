社宅達成率106％進度超前　蘇貞昌：第二階段中央直接發包6.6萬戶

▲蘇貞昌。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳家祥／台北報導

行政院24日召開例行院會，內政部報告政府直接興建社會住宅推動成果，在中央與地方通力合作下，直接興建社會住宅第一階段目前已達成約3萬9千餘戶、達成率為98.6％，預計10月底可提前達成第一階段（2017至2020年）4萬戶目標，年底前約可達4萬2千多戶、達成率106%。為照顧更多國民，第二階段（2021-2024年）中央也將加入興辦行列，未來4年由中央直接發包的社會住宅就會達6萬6千戶。

針對第二階段8萬戶社會住宅的推動，內政部已超前部署盤點出全國209處、170公頃適合興建之用地，約可興建8萬戶。內政部表示，第二階段將由中央主導興辦，由國家住宅及都市更新中心補足地方量能不足，並建立社會住宅國家生產線加速推動。

內政部表示，第二階段社會住宅將推動軍職社宅、警消社宅、文化社宅、創生社宅、藝術社宅、產業社宅及公路社宅等7大主題型社會住宅計畫，創造地區融合共好，並結合老人長照、老人日照、托嬰、托兒及青創等社會福利及公共服務設施，內政部將與衛生福利部、教育部及六直轄市政府建立溝通平台，第二階段社會住宅原則上每處至少設置1項社會福利及公共服務設施，促進建構社會安全網。

除了量之外，內政部未來也會兼顧「質」的提升。內政部強調，社會住宅的推動，不只是追求「量」的增加，也必須兼顧「質」的提升，目前第一階段社會住宅有60%至少取得1項建築標章，第二階段期待每一案件至少取得2項建築標章，並將社會住宅導入循環經濟及建築4.0營建產業升級理念，建構優質建築，提升社會住宅品質。

中央地方齊合力 建立臺灣新格局

未來4年中央將持續與地方通力合作，結合國家住宅及都市更新中心、營建署與國營事業量能按既定之節奏逐年達成目標，讓社會住宅成為城市的驕傲，國家進步的象徵。

會後受訪時，內政部次長花敬群表示，當初設定是在人口5萬人以上的鄉鎮市區，都要配置社宅，現在基地的選取跟空間配置也是朝向這原則定調。至於在在產業部分，在營造費用大概要花4到5000億，背後還有產業上下游、產業鏈的關係，預估整體達到總經濟貢獻可以達到1兆5千億到2兆之間。

媒體追問包租代管進度，花敬群說，包租代管到現在為止大概是1.1萬戶已媒合，前面大家都在學習跟磨合過程，明年開始會有一些新的配套措施進來，例如今年8月租金補貼從過去6萬戶增加到10萬戶，明年再加2萬總共12萬戶，未來也會引導領取租金補貼的房東房客，逐步轉軌到包租代管系統。

花敬群說，預計以現在速度，一年約可媒合8千到1萬左右，若把租金補貼滾動近來，預計每年增加1萬5到2萬戶的業績應該沒問題，預期到113年達成8萬戶的包租代管還是有可期待性。