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公費流感疫苗10月5日開打　衛福部配妥600萬劑不怕打不到

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▲▼因應武漢肺炎疫情升高,前往中正紀念堂觀看儀隊降旗儀式的遊客大多都自主戴上口罩,流感,防疫,假日,休憩,遊客,出遊,觀光,旅遊小朋友,小孩,兒童,家長,親子,。（圖／記者李毓康攝）

▲流感高峰期將至，公費疫苗預計10月開打。（示意圖／記者李毓康攝）

記者陳家祥／台北報導

隨著時序進入秋冬季節，流感高峰期將至，衛福部24日宣布，今年度的公費流感疫苗預定於10月5日開打。接種對象與2019年度相同，包含50歲以上成人、孕婦、6個月以上至學齡前幼兒、學生及潛在疾病患者等，共提供約600萬劑公費四價流感疫苗。

行政院24日召開院會。會後由發言人丁怡銘轉述，在院會最後臨時動議部分，院長蘇貞昌特別衛福部長陳時中說明流感疫苗接踵計畫，冬季流感季節來臨，加上肺炎疫情還沒趨緩，其他國家都同時出現流感與肺炎同時感染的病例，也請衛福部提高警覺，提早備妥防疫物資，包括流感疫苗與抗病毒藥物，並持續宣導做好防疫基本功。

蘇貞昌指出，去年因為國人踴躍接踵，醫療院所當日會有疫苗存貨不足或是民眾排隊打不到的狀況，也請衛福部就疫苗的配送提早規劃做因應，避免同樣狀況發生。

蘇貞昌表示，去年核定疫苗升級，從三架改為四架後，讓國人有更周全保護，今年中秋連假後會開始施打，請衛福部加強宣導，並請各部會和地方政府多多鼓勵所屬同仁和民眾，凡是疫苗接踵計畫的實施對象，像是中老年人、高風險慢性病患要接受接踵，減少病毒在社區傳播的可能性，降低高危險族群感染後併發重症的風險。

疾管署長周志浩補充，今年流感疫苗總共約603萬劑，若再加上一些地方政府或其他部會購買，政府機關總共採購633萬劑。去年因為世界衛生組織對於疫苗株的選擇比較延後，導致疫苗供應全世界來不及，今年依照時程掌握疫苗供應進度，預計10月5日全國同時開打，不像去年部分族群先開打，今年疫苗供應正常，在中秋假期後全面開打。

另外，今年自備疫苗也比去年多了一倍達115萬劑，今年的疫苗全部都是四架的疫苗，全世界最先進。接踵疫苗可以預防掉40％到60％的流感感染率，若以重症的話，更可以避免掉70％以上的死亡機率；但今年世界上還有一些新冠肺炎影響，若感染到確實會導致醫師診斷困難，先施打疫苗可以避免掉這些困難，醫師能更快速做出診斷。

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