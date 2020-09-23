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蘇貞昌讚台灣「亂世中的福地」　國際半導體展力抗疫情在台開幕

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▲▼蘇貞昌出席SEMICON Taiwan 2020開幕典禮。（圖／記者黃國霖攝）

▲蘇貞昌出席SEMICON Taiwan 2020開幕典禮。（圖／記者黃國霖攝）

記者陳家祥／台北報導

「SEMICON Taiwan 2020」國際半導體展23日舉行開幕，行政院長蘇貞昌致詞時表示，當全世界已經有3000萬人因新冠肺炎確診、有近百萬人死亡，許多國家鎖國、封城，學校不能上課、超過幾個人以上不能集會的此刻，已經25屆這麼重要的半導體集會，我們在台灣盛大舉行，「這不但是亂世中的福地，這是台灣大家一起努力所創造的成績」。

「上一次當行政院長的時候，政府推動2兆雙星產業，2兆就是有2個產業，希望他的產值破兆，其中一個就是半導體產業。」蘇貞昌說，經過這14年人民和政府、業界，大家一起努力，我們去年產值已經2兆7千億元，今年可以破3兆，這都是業界先進大家努力，人民和政府一起為台灣創造的好成績。

蘇貞昌表示，在總統蔡英文的領導下，台灣的民主自由安全開放，尤其重視資安的環境，這是發展半導體產業以及相關產業最好的基地，也一再被國際相關權威機構評價，台灣確實有最好的投資環境，「政府一定會在蔡總統領導下，繼續往這方面布局，做最好的努力」。

蘇貞昌提到，就如蔡總統在高票連任後的就職典禮上所說，在5+2產業後，會有6大戰略核心產業，我們會繼續前進，希望大家一起努力，讓台灣不只是在亂世中的福地，而且是優勝美地。

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