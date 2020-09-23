「蘇貞昌大官當久忘記了人民」　國民黨：公開道歉就可上台備詢

▲國民黨團22日霸佔議場發言台。（資料照／記者宋良義攝）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨為抗議政府開放瘦肉精美豬美牛進口，22日霸占議場發言台，導致行政院長蘇貞昌無法進行施政報告總質詢，而蘇貞昌隔日就批藍營的行為，相信國人不會高興。對此，國民黨23日晚間表示，蘇貞昌恐是大官當久了，心中忘記了人民，只想到自己，而針對瘦肉精美豬議題，只要蘇貞昌公開向全民道歉，國民黨將立刻同意蘇貞昌上台進行施政報告與備詢。

國民黨表示，蘇貞昌恐是大官當久了，心中忘記了人民，只想到自己，只看到自己無法上台，没面子，更忘記了18日國會朝野各黨質詢蘇內閣為何無預警開放美豬？到底發生了什麼事？政府承受了什麼壓力？當時只見蘇貞昌看著立委傻笑顧左右而言他，或是強勢反質詢，更離譜的是禁止衛福部長陳時中、農委會主委陳吉仲回應立委的提問。

國民黨批評，對於蘇貞昌如此離譜的行徑、政府未與國會溝通、未與人民溝通、未與產業溝通、未與豬農溝通，只想利用國會多數蠻幹，企圖頭過身就過的態度，令全國人民氣憤，已經有高達7成以上的民意反對進口含萊克多巴胺的美豬進口台灣，在野黨要求一個道歉，要蘇貞昌給一個說法，過份嗎？不合理嗎？總統蔡英文、蘇貞昌關起門來黑箱作業，就把台灣人的健康賣了，不應該向國人道歉嗎？

國民黨表示，22日本會期施政總質詢的第一天，因為政府貿然開放萊豬，與蘇貞昌自己過去政治的承諾矛盾，因此國民黨要求蘇貞昌必須先向國人道歉再備詢，以示尊重國會、尊重民意。

國民黨指出，依憲法，行政院長於開議期間，需率閣員赴立法院報告並備詢，而立委本於職權且有義務，替國人找出開放萊豬的真相，而國人想問蔡政府把國人健康去交換了什麼？軍火？高官訪台？還是有更不可告人之事？

國民黨強調，行政院到立法院備詢是閣揆的義務也是責任，只要蘇貞昌公開向全民道歉，國民黨將立刻同意蘇貞昌上台進行施政報告與備詢，朝野各黨的立委質詢權一次也不會少，只是未來是否還會看到民進黨立委紛紛放棄質詢，護航出賣台灣人的蘇貞昌和蔡英文，就不得而知了。

國民黨表示，國民黨阻擋的是施政質詢，並非防疫、紓困、開放萊豬的專案質詢，並不影響防疫、紓困政務推動或是監督萊豬、替國人健康把關，請蘇貞昌不要混淆視聽，轉移當年高喊誰開放瘦肉精美豬就下台的政治承諾。

其他人也看了這些...

►一階達標！反萊豬連署書逾2萬份送中選會 江啟臣籲：勿卡案

►江啟臣籲中選會別卡「食安公投」：反瘦肉精民意高達7成

►羅智強轟蔡英文：來聽街頭演講都民進黨支持者 人民很憤怒

更多熱門新聞...

►江啟臣力邀蔡英文辯論「萊豬」：真相將會越辯越明！

►江啟臣邀總統辯論美豬 朱立倫喊話蔡英文說明真相

►食安超越藍綠！ 江啟臣：瘦肉精議題交由全民決定

►振興一下我們的美麗