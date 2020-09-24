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雲端最前線／9／24上路！雙鋼印口罩正式出貨

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新聞節目中心／綜合報導

國產醫用口罩加印「MD」、「Made In Taiwan」雙鋼印，將於9月24日起正式開賣，新版口罩23日起已由郵局配送中。指揮官陳時中表示，24日起就可以在實名制藥局買到口罩，但因配送量與以往相同，呼籲民眾勿心急，等幾天再買才不用排隊。《雲端最前線》23日邀請立法委員陳玉珍、立法委員鍾佳濱、立法委員張其祿以及時事評論員王時齊與主持人楊文嘉深度探討。

▲▼加印「MD」、「Made In Taiwan」的雙鋼印口罩於今日(24日)起正式開賣,實名制口罩。（圖／記者李毓康攝）

▲加印「MD」、「Made In Taiwan」的雙鋼印口罩正式開賣。（圖／記者李毓康攝）

立法院常設委員會23日進行召委選舉，時代力量立委王婉諭在社會福利及衛生環境委員會將票投給民進黨立委洪申翰，引來台灣民眾黨立委高虹安質疑，時代力量讓人匪夷所思，「還好蔣萬安運氣好有抽中，否則就無法制衡了」。對此，王婉諭晚間反批，在國民黨故技重施杯葛程序後，民眾黨立委仍然將票投給國民黨的召委人選，形同默許國民黨團杯葛議事的手段。

共軍近日頻煩擾台海峽情勢增溫！不料24日一早台北上空出現不少直升機，還有戰機轟隆隆的聲響，在網路上掀起議論。對此，國防部透過臉書澄清，這些戰機在進行國慶預演，籲請民眾放心，有國軍捍衛台海安全。登上《雲端最前線》一同揭秘。

《ETtoday筋斗雲》

《ETtoday新聞雲》

《播吧》

關於《雲端最前線》

根據comScore的統計調查，《ETtoday新聞雲》2016年連續在7、8、9三個月到達率已躍居台灣新聞網站的第一名，全台灣1556萬上網人口中，9月份有1260萬人到訪《ETtoday新聞雲》，比率高達93.4%。網路新聞跟世界各國一樣，幾乎已是台灣民眾最重要、甚至是唯一來源。

當社群媒體的影響力已經超越報紙與電視，《ETtoday新聞雲》在忠孝西路一段4號15樓所建置的新聞直播中心，2016年12月5日正式開台。

 《雲端最前線》為《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作的時事政論節目，在緊鄰行政、立法、監察三院政治權力中心的攝影棚內，周二至周五中午12時將以即時多元的雲端直播科技，由關注台灣政治運動變遷超過20年的資深媒體人楊文嘉擔任主持，偕同政治人物、學者專家等來賓，針對立院動態、公共政策、熱門時事、網路聲浪等不同議題，進行即時與深度的評論與解析。

 《雲端最前線》於2016年12月5日正式首播，每周二至周五中午12時現場直播，網友們可同步於《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP，即時收看。

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