精神病院感染激飆！南韓單日增125例確診...曝疫苗遭「散落一地」

▲南韓首爾仍出現零星群聚感染案例。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓新冠肺炎（COVID-19）疫情雖一度控制得當，每日新增病例來到2位數，然而卻因為新增社區超市、證券公司等群聚感染案例，加上位於京畿道高陽市的精神療養院在進行群體隔離後仍就出現院內感染。對此，防疫當局繃緊神經，盼於9月30日至10月4日的中秋（추석，韓文稱秋夕）連假前控制住各地的零星群聚感染。

根據統計，截至24日0時為止，南韓今（24）日上午9時30分共通報125起病例，與前日相比增加15例，其中110例為境內感染、15例為海外感染；目前南韓共累計23341例確診、393例死亡。

從新增感染者所分佈的地區來看，首都圈共新增92例（首爾佔39例、京畿道佔43例、仁川佔10例）；釜山新增7例；江原道與慶尚北道各新增2例；大邱、大田、忠清北道、忠清南道、全羅北道、慶尚南道、濟州島各新增1例。

▲攤販在首爾市麻浦區廳前擺放50隻熊娃娃，抗議區廳稽查非法攤車。（圖／達志影像／美聯社）

首爾市永登浦區某超市截至23日中午12時共累計6例；韓國投資證券新增5例確診；首爾市江南區住商混合大樓「大宇迪奧比爾」（대우디오빌）累計41例。

京畿道高陽市一山東區精神療養院「Bag-Aewon」感染人數大幅上升，光是昨（23）日就有10名住院患者宣告陽性確診，目前已累計38人確診，其中34人為住院患者、2人為員工、1人為社會服務要員（替代役）。而昨日確診的10名患者皆住在3樓，且3樓共有34名住院患者確診。

由於精神療養院「Bag-Aewon」在15日首名員工與社會服務要員相繼確診後，院方便開始實施集體隔離（Cohort Isolation），阻絕院內相關人士與密集接觸者、外部人士接觸，然而針對院內229名患者、44名員工、10名社會服務要員進行篩檢，卻還是累計驗出38例。目前高陽市防疫當局仍透過疫調工作全力追查病毒傳染與擴散原因。

▲南韓保健福祉部長朴淩厚。（圖／達志影像）

另外，為避免入秋後新冠肺炎與流感病毒同時流行，南韓政府首先針對產後6個月至年滿18歲的嬰幼兒與青少年、孕婦、62歲以上老年人等1900萬名民眾優先開放免費施打流感疫苗；然而與南韓政府簽約提供1259萬劑疫苗的藥廠「神聖藥品」（신성약품，暫譯）卻在配送疫苗過程中，發生冷凍車車門大開、藥品散落一地等嚴重疏失，使得流感疫苗暴露於常溫中，品質可能出現毀損，疫苗施打時程全往後延。

南韓保健福祉部長朴淩厚（박능후）對此表示，目前先暫時停止疫苗施打，並針對品質出現疑慮的500萬劑疫苗進行檢測。

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