敗選後是否和平轉移總統權力給拜登　川普：我不要說會或不會

▲美國總統川普不願承諾和平轉移權力。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國總統川普於美東時間周三（23日）被問及，若11月3日的總統大選輸給民主黨籍候選人拜登（Joe Biden），是否會和平轉移權力。令人感到擔憂的是，川普不願正面回應這個簡單的問題。

路透社報導，川普在白宮被問及若敗選是否願放下所有成見，和平移交總統權力，他回答「那麼，我們要看看到時會發生什麼事。」他告訴記者大家都知道過去幾個月以來，他不斷抱怨「郵寄選票」的機制如何不公，「把選票丟掉後你就會有一個非常…老實講，不會有權力轉移。結果會是連任的」，他接著重申，「選票已經失控了」。

自疫情爆發與「黑人的命也是命」（Black Lives Matter）示威抗議全美盛行以來，川普民調直直落，儘管近期稍有起色，仍落後拜登。除了2016年的嘲諷、抹黑、給對手扣帽子的手段捲土重來，川普還不斷抱怨並非第一次操作的「郵寄選票」，有集體舞弊和選舉不公的嫌疑，並不顧多方專家的相反證據，持續緊抓「議題」猛打。

川普甚至慫恿選民不領票、不投票，「就不會有選舉不公的情形」。如今面臨敗選的可能，他現在仍不願給出答案，「不要。我得看看，聽著你──我得看看。不要，我不要只是說『會』，我也不會說『不會』。」