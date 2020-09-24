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不得與台灣往來！蓬佩奧控中施壓美地方官員　揭中共「合作」手段

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▲▼美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）。（圖／路透）

▲美國國務卿蓬佩奧鼓勵市長及企業人士多與台灣和世界各地來往。（圖／路透）

文／中央社記者徐薇婷華盛頓23日專電

美國國務卿蓬佩奧今天赴威斯康辛州參議會發表演說，指控中國施壓美國州政府不得承認或與台灣往來。蓬佩奧呼籲地方政府應無視中共威脅，鼓勵市長及企業人士與世界各地來往。

美國大選進入最後40天衝刺，國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）今天造訪6大關鍵搖擺州之一的威斯康辛州，並於州參議會針對中國挑戰發表演說。根據駐美代表處，駐芝加哥台北經濟文化辦事處處長黃鈞耀也出席同場活動。

蓬佩奧於演說中指出，今年8月，中共總書記習近平告訴一群政府經濟與社會學家，北京必須與所有願意與中國合作的國家、區域與企業發展合作，包含美國各州及地區。

蓬佩奧表示：「容我為大家翻譯，習近平知道美國聯邦政府起身抵抗中共與其惡意影響力…他認為地方領袖是薄弱環節。對習近平來說，當他使用『合作』與『開放』這兩個字眼，指的是他希望創造有利中共的安排。」

蓬佩奧說，中共將目標鎖定州層級官員與地方利益，近來力道越來越大，行動重點大多圍繞在施壓州政府，不得承認台灣或與台灣有貿易及其他往來。

不只如此，蓬佩奧指出，中共影響力與間諜行動觸角還伸向縣市層級。他說，本週稍早，一位紐約市員警被控非法擔任中國政府的間諜，向中國回報旅美藏族社群的行動。

蓬佩奧接著向全美州議員喊話：「若有中國外交人員與你接洽，出發點可能不是合作或友誼；若疫情旅遊限制解除後，有人邀請你去中國，你該問問旅費是由誰支付，以及該人士是否直接或間接與中共有關聯。」

蓬佩奧指出，州議會其實有很多可做，例如通過法律增進州與聯邦政府間合作，保護智慧財產權、過濾投資基金，及對抗滲透行動等；州議會也能無視中共威脅，鼓勵市長與企業人士與世界各地更廣泛往來，及確保在美國就學、支持民主的中國、香港及台灣學生，不會被騷擾。

他強調：「為了美國人民及歷史上最偉大民主國家的未來，讓我們一起共同合作。」

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