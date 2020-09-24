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「北京遲早對台動武」　美參議員：必須得提高犯台代價

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▲▼F-16,戰隼戰鬥機,F16,中華民國空軍455聯隊,制空權,戰機,國防。（圖／記者李毓康攝）

▲國軍F-16戰機。（圖／記者李毓康攝）

文／中央社記者徐薇婷專電

中國侵略野心日益增長，美國共和黨籍參議員盧比歐今天表示，若有必要中國遲早會對台灣動武，美國該做的不是助台在軍事爭端中取得勝利，而是讓台灣有能力提高北京進犯的代價。

美台關係持續升溫下，中共近期軍事恫嚇台灣動作不斷。共軍23日派出2架運8反潛機侵犯台灣西南防空識別區（ADIZ），18日也趁美國國務次卿柯拉克（Keith Krach）訪台期間，一共派出18架軍機侵擾台灣，其中12架更逾越海峽中線。

華府智庫「哈德遜研究所」（Hudson Institute）今天邀請以反中立場著名的共和黨籍參議員盧比歐（Marco Rubio），線上談論美國外交政策及國際事務，話題聚焦在美中關係、拉丁美洲及伊朗等。

主持人詢問盧比歐，台灣似乎是美中關係的「衝突熱點」（flashpoint），雙方切身利益在此議題上似乎有所衝突。

盧比歐坦言，情況確實棘手，中國在台灣內部地位減弱，台灣近期選舉顯示反對與中國連結的聲音顯著成長，在政治上也較占優勢；與此同時，美國作法越趨強勢，近一個半月接連派兩位高階官員訪台，中國則是更加頻繁地侵犯台灣防空識別區，以傳遞某種訊息。

盧比歐表示，他相信對中國來說，台灣最終會是個「紅線議題」，若必要中國遲早會動用武力，以強調其對台主張。

他說：「從許多方面來看，中國在香港的行徑就是種試驗，那是他們理想中希望（台灣）能成為的樣子。中國希望台灣內部能有政治人物操控現行體制，幫他們達成目標，但如同在香港的情況，他們也準備必要時派兵。」

盧比歐指出，在他看來，唯一能阻止中國動武的方式，就是確保北京軍事進犯會面臨太高昂代價。因此美方該做的，不是協助台灣在與中國全面衝突中取得勝利，這不可能做到，而是讓台灣有能力將軍事進犯的代價，提高到中國不願承受的程度。

盧比歐說，這需要小心謹慎應對，美國不能太過挑釁，也不能太無為到等於是在「邀請」中國對台採取軍事作為。

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