白宮國安顧問：中國隱匿疫情　影響美中關係

▲白宮國安顧問歐布萊恩（Robert O`Brien）。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者江今葉華盛頓23日專電

美國白宮國安顧問歐布萊恩今天重砲指控中國政府隱匿武漢肺炎疫情，導致疫情蔓延、無辜生命喪生，美中關係也因此受到影響。

歐布萊恩（Robert O'Brien）今天前往愛阿華州杜雷克大學（Drake University）演講。他在被問及2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）對美中關係的影響時表示，全球都因為這場疫情發生改變，近百萬人因此疫情喪生，美國也有20萬人病逝，而這都是因為中國隱匿疫情。

歐布萊恩指控中國明知疫情爆發卻知情不報，中國隱匿疫情的作為讓他聯想到蘇聯隱匿車諾比核災，但隱匿武漢肺炎疫情遠比車諾比核災更為致命與嚴峻，因為成千上萬的生命喪失，病毒仍在快速蔓延。

歐布萊恩指出，儘管對於美中1月中旬簽署第一階段貿易協議感到開心，在期望美中貿易重回正軌之際，他們1月28日向美國總統川普報告疫情的嚴重性。現在全球因為疫情付出慘痛代價，相較於疫情帶來的損害，經濟利益顯得不足道。

他表示，起而對抗中國與中國的重商主義，確保美國在與中國貿易中得到公平對待十分重要，但美中關係因為中國隱瞞疫情受到影響，其後中國試圖將個人防護設備當作交換華為進入其他國家的工具，以高利貸款他國因應疫情，還要求這些國家在政治、國際與經濟上讓步。中國對世界的所為極具毀滅性，不僅美國受到影響，全球都因此受害。

歐布萊恩也指出，美國與自由世界正遭受中國各種形式的侵略。川普對中國發動貿易戰，致力於防堵中共企業與情報機構竊取美國民眾個資，美國司法部正積極起訴中國商業間諜活動，聯邦調查局（FBI）也針對中共解放軍利用學生簽證進入美國盜竊技術展開調查，這些行動已經獲得民主夥伴仿效。例如許多國家禁止華為技術參與該國的5G網絡，澳洲呼籲對疫情展開獨立調查，日本鼓勵企業返回日本投資等。