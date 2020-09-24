生前發表多則「親中報導」　俄裔美籍作家在土耳其死亡

▲生前發表多則親中報導的俄裔美籍作家維爾切（André Vltchek）。（圖／翻攝自Andre Vltchek 臉書）



記者林彥臣／綜合報導

俄裔美籍作家與記者安德烈•維爾切（André Vltchek）22日於土耳其伊斯坦堡，死在僱傭司機的車內，享年57歲，由於他生前發表多則親中報導，因此身分特別敏感，目前土耳其警方正在調查死因。

根據《美聯社》報導，維爾切與妻子當時雇傭了一位司機，進行從黑海沿岸城市薩姆松（Samsun）到伊斯坦堡（Istanbul）的跨夜旅程，在22日凌晨5:30分的時候，抵達一處酒店的門口前，妻子試圖叫醒他，卻叫不起來，當醫護人員趕到時，確認他已經身亡。

伊斯坦堡「首席檢察官辦公室」已經立即對這起死亡案件展開調查，法醫機構正在對遺體進行詳細的相驗作業，當地警方也將這起案件，列為「可疑死亡」案件。

土耳其的NTV電視台報導指出，這對夫妻9月12日從塞爾維亞前往土耳其，並在薩姆松度過9天，維爾切的一條腿癱瘓，並且患有糖尿病，正在服用2種藥物。

維爾切在自己的網站介紹自己是小說家、哲學家、電影製片人和調查記者，也是反對西方帝國主義強加於世界的西方政權革命者，國際主義者和環球旅行者。他在網站上也數十個衝突和戰區，包括伊拉克、斯里蘭卡、波士尼亞、盧安達、敘利亞。

維爾切和語言學家喬姆斯基（Noam Chomsky）合著《論西方恐怖主義：從廣島到無人機戰爭》（On Western Terrorism: From Hiroshima to Drone Warfare）。

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