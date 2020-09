《富比世》新書爆！川普女婿向「台灣官股」兆豐銀　秘密借貸14億

▲川普女婿、白宮高級顧問庫許納(Jared Kushner)。(圖/達志影像/美聯社)



記者張方瑀/編譯

川普的女婿、總統高級顧問庫許納遭《富比世》雜誌踢爆,與有台灣官方持股的兆豐銀行借貸5000萬美元(約台幣14.5億元),而這層借貸關係可能會違反美國「揭露訊息法」(disclosure laws)規定,同時對美中台關係造成影響。

《富比士》資深編輯亞歷山大(Dan Alexander)在新書《白宮集團》(White House, Inc.,暫譯)中披露,庫許納(Jared Kushner)在2015年和合夥人斥資2億7500萬美元(約台幣80億元)買下紐約布魯克林區的一間舊倉庫,並將其改建成豪宅;庫許納也和合夥人共同承擔了1億7500萬美元(約台幣51億元)的貸款。

Jared Kushner owed money to a bank with ties to Taiwan's government while working at the White House, according to a new book by Forbes' senior editor @DanAlexander21 https://t.co/evlbZJhGIA pic.twitter.com/pTzP8goOBO